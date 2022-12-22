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Будущее Дешама может определиться на следующей неделе

сегодня, 16:18

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на следующей неделе встретится в Генгаме с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

Стороны обсудят возможное продление контракта специалиста с национальной командой. В конце этого года истекает действующее соглашение.

Глава организации прокомментировал:

У него есть карт-бланш на продление контракта. Мы заранее договорились о том, что если сборная дойдёт до полуфинала, решение будет принимать главный тренер.

Федерация заинтересована в том, чтобы продлить соглашение с Дешамом до 2024 года, сам же тренер хочет тренировать команду до 2026-го, когда пройдёт следующий чемпионат мира.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:04, ред.
Во Франции уже много лет играют выходцы из Африки. Да и сам Зидан, тоже, откровенно говоря не чистокровный француз, а как играл!!! Такую Аргентину как на этом ЧМ, Франция обязана была обыгрывать- и с Месси, и без него...
shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:00
Добра Вам!
Согласен, что пять игроков можно причислить к "настоящим" французам... а сколько их выступает в основе?... двое, трое... а костяк из кого?.... достаточно посмотреть предматчевое фото и если не сказать, что это сборная Франции, то запросто проканают за любую африканскую сборную....
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Арабы во Франции живут лучше, чем сами французы. Не думаю, что корень всех неприятностей сб.Франции именно в этом. Сборная не имеет развития. Дешам не коструктивный тренер, он не умеет менять игру и читать соперника. В финале, ему откровенно повезло, что ГТ Аргентины заменил ди Марию и тем самым ослабил атаку. Если по игре, тренер соперника вчистую переиграл Дешама.
Capral
Capral
сегодня в 16:47
С таким составом Франция обязана была становиться чемпионом!!! Неужели две подряд неудачи французов на ЧЕ и ЧМ, ничему не научили руководство этой страны...?
Nazi
Nazi
сегодня в 16:46
Хоть с Дешамом, хоть с боженькой за пазухой нет никакого смысла.. Все равно ФИФА решает все.. Интересно кто будет следующим избранником этим 40ов? :)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:42
Антуан Гризманн, Уго Льорис, Оливье Жиру, Адриен Рабьо, Жордан Верету, Бенджамен Павар - они для Вас не коренные французы?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:35
Франции не нужен ЗиЗу. Она без него вышла в два финала чм подряд... Дешам выгнал мерзкого Насри, надменного Бензема - туда им и дорога. Высшая степень скотства - ставить себя выше сборной и страны. В 2010 году либеральничанье привело к тому, что Франция была посмешищем....

Ну а так что, это уже часть французской культуры- выгони тренера из команды! Помнится, был у них такой тренер Раймон Доменек, который выбирал в команду игроков по гороскопу, против него игроки вообще не стеснялись ни в выражениях, ни в поступках. И всегда арабам кто-то мешает...ну культура у них такая, вернее её отсутствие...Нет французов коренных в команде ни одного, вот и результат- Арабская сборная Франции!!!
протон
протон
сегодня в 16:25, ред.
Зидан неожиданно пролетел, казалось при любом раскладе назначат его в сборную.
Продлят, сомнений быть не может.
Дешам очень сильный и гибкий тренер, было бы и странно отказываться от человека, который вышел в 4 финала почти подряд. Последний ЧМ, когда травмы выкосили почти половину основы, очень показателен. То ли еще будет!
Впереди ЕВРО, недалеко ещё одна попытка взять ЧМ, Дешам показал что умеет признавать тактические ошибки и делать своевременные замены.
matrix333
matrix333
сегодня в 16:23
Дешам значительно удачлив, но не любит Бензема.
spr878eexknz
spr878eexknz
сегодня в 16:21
Зачем тянуть такой успех, надо оставлять
Гость
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