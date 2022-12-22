Будущее Дешама может определиться на следующей неделе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на следующей неделе встретится в Генгаме с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.
Стороны обсудят возможное продление контракта специалиста с национальной командой. В конце этого года истекает действующее соглашение.
Глава организации прокомментировал:
У него есть карт-бланш на продление контракта. Мы заранее договорились о том, что если сборная дойдёт до полуфинала, решение будет принимать главный тренер.
Федерация заинтересована в том, чтобы продлить соглашение с Дешамом до 2024 года, сам же тренер хочет тренировать команду до 2026-го, когда пройдёт следующий чемпионат мира.
Продлят, сомнений быть не может.
Дешам очень сильный и гибкий тренер, было бы и странно отказываться от человека, который вышел в 4 финала почти подряд. Последний ЧМ, когда травмы выкосили почти половину основы, очень показателен. То ли еще будет!
Впереди ЕВРО, недалеко ещё одна попытка взять ЧМ, Дешам показал что умеет признавать тактические ошибки и делать своевременные замены.
Продлят, сомнений быть не может.
Дешам очень сильный и гибкий тренер, было бы и странно отказываться от человека, который вышел в 4 финала почти подряд. Последний ЧМ, когда травмы выкосили почти половину основы, очень показателен. То ли еще будет!
Впереди ЕВРО, недалеко ещё одна попытка взять ЧМ, Дешам показал что умеет признавать тактические ошибки и делать своевременные замены.
Ну а так что, это уже часть французской культуры- выгони тренера из команды! Помнится, был у них такой тренер Раймон Доменек, который выбирал в команду игроков по гороскопу, против него игроки вообще не стеснялись ни в выражениях, ни в поступках. И всегда арабам кто-то мешает...ну культура у них такая, вернее её отсутствие...Нет французов коренных в команде ни одного, вот и результат- Арабская сборная Франции!!!
Ну а так что, это уже часть французской культуры- выгони тренера из команды! Помнится, был у них такой тренер Раймон Доменек, который выбирал в команду игроков по гороскопу, против него игроки вообще не стеснялись ни в выражениях, ни в поступках. И всегда арабам кто-то мешает...ну культура у них такая, вернее её отсутствие...Нет французов коренных в команде ни одного, вот и результат- Арабская сборная Франции!!!