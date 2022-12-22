Будущее Дешама может определиться на следующей неделе

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сегодня, 16:18

Главный тренер сборной Франции на следующей неделе встретится в Генгаме с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

Стороны обсудят возможное продление контракта специалиста с национальной командой. В конце этого года истекает действующее соглашение.

Глава организации прокомментировал:

У него есть карт-бланш на продление контракта. Мы заранее договорились о том, что если сборная дойдёт до полуфинала, решение будет принимать главный тренер.

Федерация заинтересована в том, чтобы продлить соглашение с Дешамом до 2024 года, сам же тренер хочет тренировать команду до 2026-го, когда пройдёт следующий чемпионат мира.