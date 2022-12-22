Голкипер «Челси» отказался подписать шестилетний контракт с клубом

Голкипер Эдуар Менди отказался подписывать с «Челси» новый контракт на 6 лет.
Футболиста не устроила предложенная зарплата, он посчитал это неуважением к нему со стороны «синих». В текущем клубном сезоне Менди перестал быть твердым игроком основы, он сыграл 9 матчей в АПЛ и пропустил 12 голов. На чемпионате мира 2022 в составе сборной Сенегала он дошел до 1/8 финала, его команда уступила в той игре англичанам (0:3).
Послесловие: Ну ладно, начислят Вам за час 50 баллов. Это еще дополнительная мотивация создать вдвое больше клонов ведь фортуна увеличиваться в шансах.
Послесловие: Ну ладно, начислят Вам за час 50 баллов. Это еще дополнительная мотивация создать вдвое больше клонов ведь фортуна увеличиваться в шансах.