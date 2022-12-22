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Голкипер «Челси» отказался подписать шестилетний контракт с клубом

сегодня, 20:58

Голкипер Эдуар Менди отказался подписывать с «Челси» новый контракт на 6 лет.

Футболиста не устроила предложенная зарплата, он посчитал это неуважением к нему со стороны «синих». В текущем клубном сезоне Менди перестал быть твердым игроком основы, он сыграл 9 матчей в АПЛ и пропустил 12 голов. На чемпионате мира 2022 в составе сборной Сенегала он дошел до 1/8 финала, его команда уступила в той игре англичанам (0:3).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:46
Ну тогда в Африку: там тепло...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:32
Слишком уж многолетний,правильный отказ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:24
А ведь в чем то он прав.... пусть Челси думает прежде чем такое предлагать
протон
протон
сегодня в 21:12
Самый лучший вариант, друг мой из Армении, это удалить 100 аккаунтов, так как управлять очень трудно ими. По чаще выкладывать содержательные комментарии, что бы читали посетители и пользователи футбольного сайта. Я бы очень хотел, что бы ваши комментарии попадали в лучшие, но увы. Каждый выбирает направление, для кого бизнес, для кого почитать новости на сайте. Мне рассказывали, что раньше тут были денежные призовые. Вот это интересно, не застал эти времена.
Послесловие: Ну ладно, начислят Вам за час 50 баллов. Это еще дополнительная мотивация создать вдвое больше клонов ведь фортуна увеличиваться в шансах.
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