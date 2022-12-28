«Локомотив» объявил о назначении бывшего арбитра начальником команды

«Локомотив» объявил о появлении в клубе новых специалистов.
Начальником команды назначен Сергей Кузнецов, занимавший аналогичную должность в различных командах РПЛ. Кузнецов ранее работал арбитром на матчах чемпионата России.
Администратором стал Роман Заикин, с 2015 года работавший администратором и старшим менеджером различных сборных команд России. Пробился с национальной командой в финальную стадию молодёжного чемпионата Европы 2021 года в Венгрии и Словении. В прошлом был профессиональным игроком в пляжном футболе, стал чемпионом мира 2011 года в составе сборной России. Заикин выигрывал Кубок Европы, Межконтинентальный Кубок, Евролигу, неоднократно становился чемпионом России.
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