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«Локомотив» объявил о назначении бывшего арбитра начальником команды

сегодня, 11:27

«Локомотив» объявил о появлении в клубе новых специалистов.

Начальником команды назначен Сергей Кузнецов, занимавший аналогичную должность в различных командах РПЛ. Кузнецов ранее работал арбитром на матчах чемпионата России.

Администратором стал Роман Заикин, с 2015 года работавший администратором и старшим менеджером различных сборных команд России. Пробился с национальной командой в финальную стадию молодёжного чемпионата Европы 2021 года в Венгрии и Словении. В прошлом был профессиональным игроком в пляжном футболе, стал чемпионом мира 2011 года в составе сборной России. Заикин выигрывал Кубок Европы, Межконтинентальный Кубок, Евролигу, неоднократно становился чемпионом России.

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:44
Не игрой - так через судйских .
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:42, ред.
Сначала бывший судья Сухина, теперь бывший судья Кузнецов....меня терзают смутные сомнения! Кстати как Сухина ушел так дела у Локо не заладились! Совпадение?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:15
Начать работу с подписки на газету "Гудок"!)
Futurista
Futurista
сегодня в 11:55
Если не можешь решить вопросы с судьями назначь судью машинистом паровоза)...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:55
Ну теперь в команде будет всё по " Закону "...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:54

Как вариант диалога...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:32
Ну теперь будут "по струнке" ходить. Начальник - судья - это круто.🤫
Гость
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