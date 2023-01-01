Гол Головина принёс «Монако» победу над «Брестом»

«Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции победил со счетом 1:0 «Брест».
Единственный гол на 54-й минуте провел российский хавбек монегасков Александр Головин.
Благодаря победе «Монако» набрал 33 очка и догнал в таблице «Марсель», который идет 3-м. «Брест» располагается на 17-м месте.
Ну а по большому счёту Монако совершенно не впечетляют своей игрой. Мало того что это был уже второй матч с аутсайдером чемпионата Франции, и такие победы являются, на мой субъективный взгляд, ошибками прежде всего руководством клуба, которые пригласили на пост главного тренера Филиппа Клемана. При нём команда вообще забыла как играть в атакующий футбол. И чем раньше они поймут свою ошибку, тем раньше команда начнёт играть в футбол и попадёт в зону еврокубковых матчей.
А Головину пора менять прописку, пока есть ещё время для попадание в топ клубы европейских чемпионатов.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Ну а по большому счёту Монако совершенно не впечетляют своей игрой. Мало того что это был уже второй матч с аутсайдером чемпионата Франции, и такие победы являются, на мой субъективный взгляд, ошибками прежде всего руководством клуба, которые пригласили на пост главного тренера Филиппа Клемана. При нём команда вообще забыла как играть в атакующий футбол. И чем раньше они поймут свою ошибку, тем раньше команда начнёт играть в футбол и попадёт в зону еврокубковых матчей.
А Головину пора менять прописку, пока есть ещё время для попадание в топ клубы европейских чемпионатов.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
А вот работа Клемана в Монако, ничего хорошего, на мой субъективный взгляд, не принесёт команде. Глядя на то как команда играет, не вижу проблесков, даже в бинокль. Зря они расстались с Ковачем, у него хоть команда играла в футбол, а сейчас даже с аутсайдером они себя не ловко чувствуют.
Нет команды, нет активности в атаке, нет даже обороны против команд которые по своей сути не должны были не то что забивать такой команде как Монако, а тем более побеждать. А тут всё на грани, хотя по составу Монако куда выше, а в игре такой разницы вообще не ощущается. Что прошлая игра с Осером, что сегодняшний матч. Как-то так.
А вот работа Клемана в Монако, ничего хорошего, на мой субъективный взгляд, не принесёт команде. Глядя на то как команда играет, не вижу проблесков, даже в бинокль. Зря они расстались с Ковачем, у него хоть команда играла в футбол, а сейчас даже с аутсайдером они себя не ловко чувствуют.
Нет команды, нет активности в атаке, нет даже обороны против команд которые по своей сути не должны были не то что забивать такой команде как Монако, а тем более побеждать. А тут всё на грани, хотя по составу Монако куда выше, а в игре такой разницы вообще не ощущается. Что прошлая игра с Осером, что сегодняшний матч. Как-то так.