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Гол Головина принёс «Монако» победу над «Брестом»

сегодня, 18:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции победил со счетом 1:0 «Брест».

Единственный гол на 54-й минуте провел российский хавбек монегасков Александр Головин.

Благодаря победе «Монако» набрал 33 очка и догнал в таблице «Марсель», который идет 3-м. «Брест» располагается на 17-м месте.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:39, ред.
Спасибо вам за пожелания, и всё взаимно дружище !

А вот работа Клемана в Монако, ничего хорошего, на мой субъективный взгляд, не принесёт команде. Глядя на то как команда играет, не вижу проблесков, даже в бинокль. Зря они расстались с Ковачем, у него хоть команда играла в футбол, а сейчас даже с аутсайдером они себя не ловко чувствуют.

Нет команды, нет активности в атаке, нет даже обороны против команд которые по своей сути не должны были не то что забивать такой команде как Монако, а тем более побеждать. А тут всё на грани, хотя по составу Монако куда выше, а в игре такой разницы вообще не ощущается. Что прошлая игра с Осером, что сегодняшний матч. Как-то так.
Boricku
Boricku
сегодня в 19:26
Теперь финал мундиалля обеспечен
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:17
Спасибо за такой комментарий. Монако может и не оказаться в еврокубковой зоне по итогам сезона, но всё ещё грозная сила в рамках французской Лиги 1, думаю что, хотя и еле-ела, вероятно, Монако сможет там оказаться в итоге, где именно трудно сказать, думаю что не в первой тройке. Добра Вам, а также здоровья и удачи.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:14
Новый год, новый гол! Шурик молодец, марку держит! Надеюсь монегаски продолжат и дальше побеждать а Александр станет лучшим игроком сезона в своей команде!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:13, ред.
Мои поздравления болельщикам Монако и конечно же Головину с мячом который решил исход матча.

Ну а по большому счёту Монако совершенно не впечетляют своей игрой. Мало того что это был уже второй матч с аутсайдером чемпионата Франции, и такие победы являются, на мой субъективный взгляд, ошибками прежде всего руководством клуба, которые пригласили на пост главного тренера Филиппа Клемана. При нём команда вообще забыла как играть в атакующий футбол. И чем раньше они поймут свою ошибку, тем раньше команда начнёт играть в футбол и попадёт в зону еврокубковых матчей.

А Головину пора менять прописку, пока есть ещё время для попадание в топ клубы европейских чемпионатов.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:00
Сашу с новым новогодним голом!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:59
Пожалуй Головин сейчас лучший в Монако.
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