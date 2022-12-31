«Арсенал» победил «Брайтон» в результативном матче

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вчера, 22:29

«Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:2).

«Канониры» уже в начале второго тайма вели 3:0 благодаря голам Букайо Сака (2-я минута), Мартина Эдегора (39-я) и Эдварда Нкетиа (47-я).

Каору Митома отыграл один мяч на 65-й, однако уже через 6 минут «Арсенал» провел очередной гол. На сей раз отличился Габриэл Мартинелли.

На 77-й минуте «Брайтон» забил свой второй гол в матче благодаря усилиям Эвана Фергюсона.

После этого поединка «Арсенал» продолжает лидировать, имея в активе 43 очка и опережая «Ман Сити» на 7 баллов. «Брайтон» идет в середине таблицы с 24 зачетными пунктами.