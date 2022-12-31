«Арсенал» победил «Брайтон» в результативном матче

«Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:2).
«Канониры» уже в начале второго тайма вели 3:0 благодаря голам Букайо Сака (2-я минута), Мартина Эдегора (39-я) и Эдварда Нкетиа (47-я).
Каору Митома отыграл один мяч на 65-й, однако уже через 6 минут «Арсенал» провел очередной гол. На сей раз отличился Габриэл Мартинелли.
На 77-й минуте «Брайтон» забил свой второй гол в матче благодаря усилиям Эвана Фергюсона.
После этого поединка «Арсенал» продолжает лидировать, имея в активе 43 очка и опережая «Ман Сити» на 7 баллов. «Брайтон» идет в середине таблицы с 24 зачетными пунктами.
Желаю удачи не только в 2023-ом году. Но а Арсеналу желаю выиграть АПЛ в этом сезоне.
Желаю удачи не только в 2023-ом году. Но а Арсеналу желаю выиграть АПЛ в этом сезоне.
" Ты что там куришь ", я уже не первый раз вижу такой комментарий и ничего там оскорбительного Невижу.
А вот в "знатог здравомыслия " , вообще непонимаю что вы нашли ???
Может как-то вы не будете за кого-то додумывать или фантазировать то что в этот момент пришло к вам на ум ???!!! Я уже даже не знаю как что писать, такое ощущение что я попал на литературный сайт и по окончании его должен буду получить диплом о правописании и этическом поведении . В конце концов, это спортивный сайт, а не ликбез .
" Ты что там куришь ", я уже не первый раз вижу такой комментарий и ничего там оскорбительного Невижу.
А вот в "знатог здравомыслия " , вообще непонимаю что вы нашли ???
Может как-то вы не будете за кого-то додумывать или фантазировать то что в этот момент пришло к вам на ум ???!!! Я уже даже не знаю как что писать, такое ощущение что я попал на литературный сайт и по окончании его должен буду получить диплом о правописании и этическом поведении . В конце концов, это спортивный сайт, а не ликбез .
та же история.
"даже если бы была только одна ставка она была бы у пользователя выигрышной".
ДАША Д, drug01, Ангел неБесГрешен, ЮЗИК, ДСА...
та же история.
"даже если бы была только одна ставка она была бы у пользователя выигрышной".
ДАША Д, drug01, Ангел неБесГрешен, ЮЗИК, ДСА...
Раз спросили ответим с перечислением:
"Ты что там куришь" - оскорбительный вопрос, с намёком что пользователь курит что-то психоактивное.
"знатоГ здравомыслия !(" - тоже нарушающая часть, но без той оскорбительной было бы лишь попадание комментария в не топ.
С нарушениями правил каждому пользователю необходимо быть осторожным и внимательным, в любое время, мы не имеем права спускать нарушения на тормозах либо давать более мягкие наказания лишь ввиду того что кто-то финалист конкурса прогнозов или что-то ещё в таком роде. Такое не служит ни оправданием ни смягчающим обстоятельством, и срока давности и нарушений правил нет.
Раз спросили ответим с перечислением:
"Ты что там куришь" - оскорбительный вопрос, с намёком что пользователь курит что-то психоактивное.
"знатоГ здравомыслия !(" - тоже нарушающая часть, но без той оскорбительной было бы лишь попадание комментария в не топ.
С нарушениями правил каждому пользователю необходимо быть осторожным и внимательным, в любое время, мы не имеем права спускать нарушения на тормозах либо давать более мягкие наказания лишь ввиду того что кто-то финалист конкурса прогнозов или что-то ещё в таком роде. Такое не служит ни оправданием ни смягчающим обстоятельством, и срока давности и нарушений правил нет.