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«Арсенал» победил «Брайтон» в результативном матче

вчера, 22:29
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:2).

«Канониры» уже в начале второго тайма вели 3:0 благодаря голам Букайо Сака (2-я минута), Мартина Эдегора (39-я) и Эдварда Нкетиа (47-я).

Каору Митома отыграл один мяч на 65-й, однако уже через 6 минут «Арсенал» провел очередной гол. На сей раз отличился Габриэл Мартинелли.

На 77-й минуте «Брайтон» забил свой второй гол в матче благодаря усилиям Эвана Фергюсона.

После этого поединка «Арсенал» продолжает лидировать, имея в активе 43 очка и опережая «Ман Сити» на 7 баллов. «Брайтон» идет в середине таблицы с 24 зачетными пунктами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Арсенал
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:53
Счет хороший и именно на такой поставил, но не успел передать. Время. Что поделать. Всего не усмотришь в новогоднюю ночь.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:31
Рад за Арсенал, заждались мы трофеев!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:20
Арсенал не станет чемпионом, ему везет, пока.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:44
A.S.A с Новым годом. На армянском поговорим потом - не на соккере...))
Желаю удачи не только в 2023-ом году. Но а Арсеналу желаю выиграть АПЛ в этом сезоне.
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:36
С победой! Арсенал пока идет к своей цели)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28, ред.
Ничего себе у вас фантазии , так можно в любом комментарии найти подвох .
" Ты что там куришь ", я уже не первый раз вижу такой комментарий и ничего там оскорбительного Невижу.
А вот в "знатог здравомыслия " , вообще непонимаю что вы нашли ???
Может как-то вы не будете за кого-то додумывать или фантазировать то что в этот момент пришло к вам на ум ???!!! Я уже даже не знаю как что писать, такое ощущение что я попал на литературный сайт и по окончании его должен буду получить диплом о правописании и этическом поведении . В конце концов, это спортивный сайт, а не ликбез .
Тристан
Тристан
вчера в 22:54
Дорогие мои сотоварищи, болельщики Арсенала. С праздником, крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения заветных желаний. Свое озвучу сразу - чемпионство Арсенала. Мы заслужили это за многолетнюю веру. Эмоции после победы зашкаливают, виски тоже дает знать.
HOROVEL6
HOROVEL6 ответ Joseph Dredd (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:50
Да ладно, это шутка? У него не только в этом матче так: Аль-Раэд - Аль-Таавон 2:3
та же история.

"даже если бы была только одна ставка она была бы у пользователя выигрышной".

ДАША Д, drug01, Ангел неБесГрешен, ЮЗИК, ДСА...
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 22:44
Лучший подарок к новому году
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:42
Добрый вечер.

Раз спросили ответим с перечислением:

"Ты что там куришь" - оскорбительный вопрос, с намёком что пользователь курит что-то психоактивное.

"знатоГ здравомыслия !(" - тоже нарушающая часть, но без той оскорбительной было бы лишь попадание комментария в не топ.

С нарушениями правил каждому пользователю необходимо быть осторожным и внимательным, в любое время, мы не имеем права спускать нарушения на тормозах либо давать более мягкие наказания лишь ввиду того что кто-то финалист конкурса прогнозов или что-то ещё в таком роде. Такое не служит ни оправданием ни смягчающим обстоятельством, и срока давности и нарушений правил нет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:33
Говорят "как встретишь Новый Год, так его и проведешь! В новогоднюю ночь мы на первой строчке, хотелось бы и в конце мая оставаться на ней! ПУШКАРИ с победой нас и приятным отрывом в 7 очков!!!!
Гость
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