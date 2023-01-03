Хави сравнил ценность Ла Лиги и Кубка Испании для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о турнирных планах команды в этом сезоне. В 1/16 финала Кубка Испании «сине-гранатовые» сыграют с «Интерсити».

Первые матчи Кубка часто имеют очень высокую цену. Я помню вылеты в период моей карьеры футболиста. Это крайне непростые поединки. Мало что получится приобрести, однако потерять можно многое. Мы фавориты, и порой это все усложняет.

Победа в Кубке – мы стремимся к этому. Мы хотим брать трофеи. После вылета из Лиги чемпионов Ла Лига важнее всего, но Кубок тоже нас интересует. Этот турнир имеет особое значение для нас.