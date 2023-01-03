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Хави сравнил ценность Ла Лиги и Кубка Испании для «Барселоны»

вчера, 18:15
ИнтерситиЛоготип футбольный клуб Интерсити (Сан-Хуан-де-Аликанте)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о турнирных планах команды в этом сезоне. В 1/16 финала Кубка Испании «сине-гранатовые» сыграют с «Интерсити».

Первые матчи Кубка часто имеют очень высокую цену. Я помню вылеты в период моей карьеры футболиста. Это крайне непростые поединки. Мало что получится приобрести, однако потерять можно многое. Мы фавориты, и порой это все усложняет.

Победа в Кубке – мы стремимся к этому. Мы хотим брать трофеи. После вылета из Лиги чемпионов Ла Лига важнее всего, но Кубок тоже нас интересует. Этот турнир имеет особое значение для нас.

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Все комментарии
SOAD666
SOAD666
вчера в 19:35
Ла Лига для вас главнее, Кубок выиграли очень много раз.
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:11
За двумя зайцами погонишься... ловите хотя бы одного
ДСА
ДСА
вчера в 18:38
Кубок оставлен для запасных.
Гость
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