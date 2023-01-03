Артета: «Нужно трезво оценивать наше текущее турнирное положение»

Главный тренер «Арсенала» полагает, что следует сдержанно относиться к текущему лидерству «канониров» в АПЛ .

Это не история о том, как кого-то обогнать, нужно трезво оценивать наше текущее турнирное положение. Очевидно, что наш нынешний уровень игры высок, и это здорово. Но, разумеется, мы ставим перед собой и краткосрочные цели, работаем над тем, что нуждается в улучшении и что приводит нас к победам.