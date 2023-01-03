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Артета: «Нужно трезво оценивать наше текущее турнирное положение»

вчера, 18:05

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что следует сдержанно относиться к текущему лидерству «канониров» в АПЛ.

Это не история о том, как кого-то обогнать, нужно трезво оценивать наше текущее турнирное положение. Очевидно, что наш нынешний уровень игры высок, и это здорово. Но, разумеется, мы ставим перед собой и краткосрочные цели, работаем над тем, что нуждается в улучшении и что приводит нас к победам.

Ранее стало известно, что лондонцы могут совершить крупный трансфер.

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Все комментарии
alex2612
alex2612 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:00
Огромное спасибо, за то, что все объяснили
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:25
Иными словами...
Артета : "Мы хорошо играем. Осталось понять почему."
youtomee
youtomee ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:11
это с чего такой вывод про спад, еще и затяжной?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:35
Арсенал ждет затяжной спад, удержаться бы в топ-4.
Тем более, что за спиной такие монстры...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:27
Нужно идти от матча к матчу, а в мае все будет ясно...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ alex2612 (раскрыть)
вчера в 18:19
Не может, там все в этом плане в полностью равных условиях, в этом и есть суть группы, чтобы у всех было одинаковое количество очков для ставок каждый день без возможности к ним добавить или убавить очков для ставок.
Гость
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