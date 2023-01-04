Роналду имеет право покинуть «Аль-Наср», если его позовёт клуб-участник ЛЧ

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вчера, 22:47

Португальский нападающий сможет бесплатно покинуть саудовский «Аль-Наср», если ему предложит контракт любой клуб, выступающий в европейской Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Бен Якобс.

По его данным, Роналду имеет право по собственному желанию приостановить контракт с «Аль-Насром» и начать переговоры с любой командой-участницей ЛЧ .

Ранее сообщалось, что в контракте Роналду есть пункт, который позволит ему перейти в «Ньюкасл», если тот попадет в Лигу чемпионов.