Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду имеет право покинуть «Аль-Наср», если его позовёт клуб-участник ЛЧ

вчера, 22:47

Португальский нападающий Криштиану Роналду сможет бесплатно покинуть саудовский «Аль-Наср», если ему предложит контракт любой клуб, выступающий в европейской Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Бен Якобс.

По его данным, Роналду имеет право по собственному желанию приостановить контракт с «Аль-Насром» и начать переговоры с любой командой-участницей ЛЧ.

Ранее сообщалось, что в контракте Роналду есть пункт, который позволит ему перейти в «Ньюкасл», если тот попадет в Лигу чемпионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради сохранения Мбаппе и Месси
Сегодня, 00:24
Слухи«Барселона» близка к заключению контракта с опытным защитником
Вчера, 21:38
Слухи«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» могут поменяться игроками
Вчера, 18:15
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести голкипера «Кристал Пэлас»
Вчера, 17:12
Слухи«Челси» готов перебить предложение «Арсенала» по Мудрику
Вчера, 16:19
Слухи«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным
Вчера, 13:51
Сортировать
Все комментарии
SOAD666
SOAD666
вчера в 23:52
Роналду имеет право ходить налево, «Аль-Наср» не против.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 23:15
Какие только утки не придумают…Ему 200 Лямов в год платить будут не за командировки по личному желанию, а за игру и продвижение футбола
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 23:15
Позвать его может только Морган... Когда бабки закончатся... Хе..
Илья85
Илья85
вчера в 23:09
Так он же сказал ,что закончил европейскую карьеру
drug01
drug01
вчера в 23:09
Он оставил себе лазейку
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06

А вдруг?
Loko57
Loko57
вчера в 23:04, ред.
Боже упаси Ньюкасл от этого "счастья"!!!
Сп62
Сп62
вчера в 22:59
По его заявлению возвращаться в европейские клубы он не планирует.
monah-10
monah-10
вчера в 22:50
А если не позовет, то пожизненно должен остаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 