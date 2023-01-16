Точилин останется в «Сочи» и получит новую должность

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин останется в клубе.
По информации источника, 10 января Точилин встретился с руководством сочинцев, в результате было решено оставить специалиста в структуре клуба. Тренер будет переведён в селекционный отдел. Новая должность пока неизвестна.
В свое время КББ учился у Лобановского. У тренера у которого физика была на высоте, как и дисциплина. Динамо(К) и ее игроки брали ЗМ. Спустя годы КББ, эти знания вложил в свои команды..
Учиться!
В свое время КББ учился у Лобановского. У тренера у которого физика была на высоте, как и дисциплина. Динамо(К) и ее игроки брали ЗМ. Спустя годы КББ, эти знания вложил в свои команды..
Учиться!