Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Точилин останется в «Сочи» и получит новую должность

вчера, 14:44

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин останется в клубе.

По информации источника, 10 января Точилин встретился с руководством сочинцев, в результате было решено оставить специалиста в структуре клуба. Тренер будет переведён в селекционный отдел. Новая должность пока неизвестна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе к Слуцкому
Вчера, 12:23
СлухиСлуцкий мог возглавить тель-авивский «Маккаби»
Вчера, 12:10
Ганчаренко звал Василия Березуцкого в «Урал»
12 января
Абаскаль высказался о своём будущем в «Спартаке»
12 января
СлухиСтало известно имя возможного нового главного тренера тульского «Арсенала»
12 января
СлухиАбаскаль не уйдёт из «Спартака» зимой
07 января
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:00
Александр человек фктбольный и может футболу дать ещё не мало. Удачи.
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 18:31
Селекционер! Что непонятного?)
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 17:58
Должность Точилина!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:52
Пока есть возможность пусть учатся у КББ,как, что и как. Это большая удача, что есть возможность видеть процесс рядом с ним. Не просто так. Работа ради работы.
В свое время КББ учился у Лобановского. У тренера у которого физика была на высоте, как и дисциплина. Динамо(К) и ее игроки брали ЗМ. Спустя годы КББ, эти знания вложил в свои команды..
Учиться!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:51
Остаётся.Хоть тушкой,хоть чучелкой.
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Думаю, что есть сам Александр не против, то все сделано правильно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 