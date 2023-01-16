Точилин останется в «Сочи» и получит новую должность

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вчера, 14:44

Бывший наставник «Сочи» останется в клубе.

По информации источника, 10 января Точилин встретился с руководством сочинцев, в результате было решено оставить специалиста в структуре клуба. Тренер будет переведён в селекционный отдел. Новая должность пока неизвестна.