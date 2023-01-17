«Манчестер Юнайтед» собирается нарушить «правило Роналду» ради Рэшфорда

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сегодня, 00:12

Английский «Манчестер Юнайтед», скорее всего, нарушит недавно введенное «правило Роналду» ради продления контракта со своей главной звездой .

Напомним, ранее стало известно, что МЮ установил максимальный размер недельной зарплаты в клубе на уровне 200 тысяч фунтов. Это ограничение получило название «правило Роналду». В команде хотели избежать ситуаций, когда бы у кого-то из футболистов был слишком высокий оклад, как это случилось с КриРо.