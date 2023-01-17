«Манчестер Юнайтед» собирается нарушить «правило Роналду» ради Рэшфорда

Английский «Манчестер Юнайтед», скорее всего, нарушит недавно введенное «правило Роналду» ради продления контракта со своей главной звездой Маркусом Рэшфордом.
Напомним, ранее стало известно, что МЮ установил максимальный размер недельной зарплаты в клубе на уровне 200 тысяч фунтов. Это ограничение получило название «правило Роналду». В команде хотели избежать ситуаций, когда бы у кого-то из футболистов был слишком высокий оклад, как это случилось с КриРо.
Однако теперь в «Юнайтед» поняли, что без нарушения нового закона удержать Рэшфорда не получится. Руководство МЮ считает, что игрок согласится остаться, только если ему будет предложено около 400 тысяч фунтов в неделю. В клубе склоняются к тому, чтобы удовлетворить запросы нападающего.
Даже придуманные самими...ибо какие это тогда правила...
Кейн вон получает свои 200 тысяч и не жужжит...Рэшфорд не лучше...
Оба не Холанды....
Даже придуманные самими...ибо какие это тогда правила...
Кейн вон получает свои 200 тысяч и не жужжит...Рэшфорд не лучше...
Оба не Холанды....
Хотя для команды гораздо важнее Бруно и Каземиро.
Хотя для команды гораздо важнее Бруно и Каземиро.
Какое правило?)
Даже у нас кохве и пальто склонять начинают))
Какое правило?)
Даже у нас кохве и пальто склонять начинают))