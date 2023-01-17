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«Манчестер Юнайтед» собирается нарушить «правило Роналду» ради Рэшфорда

сегодня, 00:12

Английский «Манчестер Юнайтед», скорее всего, нарушит недавно введенное «правило Роналду» ради продления контракта со своей главной звездой Маркусом Рэшфордом.

Напомним, ранее стало известно, что МЮ установил максимальный размер недельной зарплаты в клубе на уровне 200 тысяч фунтов. Это ограничение получило название «правило Роналду». В команде хотели избежать ситуаций, когда бы у кого-то из футболистов был слишком высокий оклад, как это случилось с КриРо.

Однако теперь в «Юнайтед» поняли, что без нарушения нового закона удержать Рэшфорда не получится. Руководство МЮ считает, что игрок согласится остаться, только если ему будет предложено около 400 тысяч фунтов в неделю. В клубе склоняются к тому, чтобы удовлетворить запросы нападающего.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:16
правила для того и существуют ...
adekvat
adekvat
сегодня в 04:50
Ни кого не удержать, все бабок хотят, просто не брать таких истеричек как Кристинка.
YNWA
YNWA ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 03:29
За огромные деньги!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:49
Правила нарушать нельзя...
Даже придуманные самими...ибо какие это тогда правила...
Кейн вон получает свои 200 тысяч и не жужжит...Рэшфорд не лучше...
Оба не Холанды....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:35
Играть в МЮ почетно
John 5mith
John 5mith
сегодня в 02:00
Сами придумали дурацкое ограничение - сами его и нарушили )
Хотя для команды гораздо важнее Бруно и Каземиро.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:49
На то и правила, что бы их нарушать но ради Рэшфорда думаю не стоило бы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:29
Торг неуместен.
Какое правило?)

Даже у нас кохве и пальто склонять начинают))
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:15, ред.
Да забудьте вы уже его наконец то ёпт.
Гость
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