Чупо-Мотинг хочет подписать с «Баварией» долгосрочный договор

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вчера, 08:32

Нападающий «Баварии» намерен подписать долгосрочное соглашение с клубом. Игрок хочет, чтобы его оклад при этом стал выше.

Немецкий клуб готов обсудить продление контракта, но «Бавария» придерживается правила, при котором подписывает с футболистами старше 30 лет лишь однолетние соглашения.

Действующий договор 33-летнего камерунца с мюнхенцами истекает летом 2023 года, его зарплата составляет 3,5 млн евро в год. Вопрос о будущем игрока в команде решится в течение ближайших недель. Чупо-Мотинг забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 10 поединках Бундеслиги.