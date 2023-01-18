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Чупо-Мотинг хочет подписать с «Баварией» долгосрочный договор

вчера, 08:32

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг намерен подписать долгосрочное соглашение с клубом. Игрок хочет, чтобы его оклад при этом стал выше.

Немецкий клуб готов обсудить продление контракта, но «Бавария» придерживается правила, при котором подписывает с футболистами старше 30 лет лишь однолетние соглашения.

Действующий договор 33-летнего камерунца с мюнхенцами истекает летом 2023 года, его зарплата составляет 3,5 млн евро в год. Вопрос о будущем игрока в команде решится в течение ближайших недель. Чупо-Мотинг забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 10 поединках Бундеслиги.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:58
Выглядит конечно он по старше и я бы не стал особо акцентировать внимание на этих мячах, которые камерунец забил за Баварию. В Баварии могут забивать многие нападающие, уж так построена у них игра, где для нападающего создаются много голевых моментов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:32
На долгосрочный контракт Бавария не пойдет,не тот футболист.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:24
Либо правила заключения контрактов надо менять, либо расстаться с камерунцем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:17
С годами старше становится а оклад требует как у молодого...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:09
Это ему тридцать на бумаге,года на три,четыре приврал,как это ,они часто делают,африканцы!! Итого лет 35 уже как пить дать!!!
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