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Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

вчера, 19:15

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не собирается продлевать контракт с клубом.

Несмотря на возможный уход игрока свободным агентом, председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви может установить цену в размере 100 млн фунтов стерлингов за форварда для английских команд. Для клубов из других стран цена будет ниже.

К Кейну проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Бавария».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Может быть выиграть Кубок Английской Лиги или Кубок Англии когда-нибудь - с остальным сложнее.
протон
протон
сегодня в 00:19
Тут вся вина исключительно на руководстве. Хотели чего то добиться без особенных вложений на фоне других победителей, что и достало Кейна. Эриксена третий год нет - не в состоянии выложить денег на десятку. Второго форварда нормального 3 года купить не в состоянии. Дайер - основной защитник.
Редкий случай, когда фанаты клуба поддерживают решение легенды клуба об уходе, что бы тот хоть что то выиграл, если у нас ему руководство помогать в этом отказывается.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:09
Бедолага хочется мечтает хоть что нибудь выиграть за свою карьеру…Леви уже его опрокинул с переходом в МС летом 21-ого
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:57
Рискует, особенно если вообще уедет из англии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
Незнаю найдёт ли он себя в другом клубе .
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