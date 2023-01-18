Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не собирается продлевать контракт с клубом.
Несмотря на возможный уход игрока свободным агентом, председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви может установить цену в размере 100 млн фунтов стерлингов за форварда для английских команд. Для клубов из других стран цена будет ниже.
К Кейну проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Бавария».
Редкий случай, когда фанаты клуба поддерживают решение легенды клуба об уходе, что бы тот хоть что то выиграл, если у нас ему руководство помогать в этом отказывается.
Редкий случай, когда фанаты клуба поддерживают решение легенды клуба об уходе, что бы тот хоть что то выиграл, если у нас ему руководство помогать в этом отказывается.