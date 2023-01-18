Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

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вчера, 19:15

Нападающий «Тоттенхэма» не собирается продлевать контракт с клубом.

Несмотря на возможный уход игрока свободным агентом, председатель совета директоров «шпор» может установить цену в размере 100 млн фунтов стерлингов за форварда для английских команд. Для клубов из других стран цена будет ниже.

К Кейну проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Бавария».