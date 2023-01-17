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Опубликовано расписание Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:29

Стало известно расписание матчей зимнего Кубка РПЛ. Товарищеский турнир состоится в ОАЭ со 2 по 11 февраля.

1-й тур

2 февраля (четверг)

19:30 «Ростов» – «Спартак»

3 февраля (пятница)

19:30 «Краснодар» – «Сочи»

2-й тур

6 февраля (понедельник)

17:00 «Сочи» – «Ростов»

20:00 «Краснодар» – «Спартак»

3-й тур

10 февраля (пятница)

19:00 «Спартак» – «Сочи»

11 февраля (суббота)

20:00 «Ростов» – «Краснодар»

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:00
Будет, что посмотреть, и за кого поболеть в феврале
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51
В кубке?!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:36
Вдруг откуда не возьмись появилась...этот зверь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:28
Это когда Карасев придушил Спартак?)
Ну-ну...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 19:01
Зениту то резон какой ???
Он уже играл с этими клубами в этом сезоне...
4 игры - 4 победы....общий счёт 13:2....
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:59
А подъезд. бордюр и шаурму знаешь?!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:53, ред.
Спартак сыграет с южными командами! Северян смотрю не позвали!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:22
Хорошая вывеска, интересные команды. Покажут только? Февраль, там и до Марта недолго.
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
Кубок возьмёт Ростов.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:14
Это просто сборы, которые назвали турниром...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:04
Так и скажи что испугались в нём играть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:41
Спартаку только не первое место...))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Февраль, время чудес от РФС !)
112910415
112910415
вчера в 16:23
интересно же
а то заскучали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:55, ред.
Салат "Зимний" знаю...Дворец "Зимний" знаю....Кубок "Зимний" - не знаю...
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