Опубликовано расписание Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги

Стало известно расписание матчей зимнего Кубка РПЛ. Товарищеский турнир состоится в ОАЭ со 2 по 11 февраля.
1-й тур
2 февраля (четверг)
19:30 «Ростов» – «Спартак»
3 февраля (пятница)
19:30 «Краснодар» – «Сочи»
2-й тур
6 февраля (понедельник)
17:00 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Спартак»
3-й тур
10 февраля (пятница)
19:00 «Спартак» – «Сочи»
11 февраля (суббота)
20:00 «Ростов» – «Краснодар»
Ну-ну...
Ну-ну...
Он уже играл с этими клубами в этом сезоне...
4 игры - 4 победы....общий счёт 13:2....
Он уже играл с этими клубами в этом сезоне...
4 игры - 4 победы....общий счёт 13:2....
а то заскучали
а то заскучали