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В «Зените» оценили слухи о возможном переходе Малкома в «Ньюкасл»

сегодня, 00:50

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о слухах по поводу возможного перехода нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в «Ньюкасл».

Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 04:34, ред.
-15 очей заслуживают, что бы уравнять шансы с другими командами, у которых нет бесконечного денежного довольствия.
huz2fwv8e8tq
huz2fwv8e8tq ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 03:49
А что в Зените обычно Барриосом делятся?
За что вы так не уважаете Барриоса, что бы так про него писать?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:35
Свои слухи не комментируем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:52
Как сказано выше...Александр Медведев поделился мнением - но не Барриосом...
протон
протон
сегодня в 00:57
Не вижу ничего плохого, если близкий мне человек ставит лайки. Скажу другое, когда ставят дизлайки, к примеру на Сварожича массово с фейка отвечают ему и ставят массово лайки на себя вот это не понимаю. Ну если кто-либо удаляет мои топовые комментарии на здоровье, правила позволяют удалять, ведь вы не отказываете в этом сами.
"Трудишся чтобы получить +700 в день, а протон как всегда на первом месте."
Личный мой труд вклад для общего дела, кто понимает тот знает друг мой.

Я делаю это не для того, чтобы заставить кого-то гордиться мной.

Да хоть 5 тысяч клонов создайте. Суть то не в вас, а в системе Матрикс 333. И многие тут ждут изменений.
Гость
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