В «Зените» оценили слухи о возможном переходе Малкома в «Ньюкасл»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о слухах по поводу возможного перехода нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в «Ньюкасл».
Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о слухах по поводу возможного перехода нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в «Ньюкасл».
Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем.
За что вы так не уважаете Барриоса, что бы так про него писать?
За что вы так не уважаете Барриоса, что бы так про него писать?
"Трудишся чтобы получить +700 в день, а протон как всегда на первом месте."
Личный мой труд вклад для общего дела, кто понимает тот знает друг мой.
Я делаю это не для того, чтобы заставить кого-то гордиться мной.
Да хоть 5 тысяч клонов создайте. Суть то не в вас, а в системе Матрикс 333. И многие тут ждут изменений.
"Трудишся чтобы получить +700 в день, а протон как всегда на первом месте."
Личный мой труд вклад для общего дела, кто понимает тот знает друг мой.
Я делаю это не для того, чтобы заставить кого-то гордиться мной.
Да хоть 5 тысяч клонов создайте. Суть то не в вас, а в системе Матрикс 333. И многие тут ждут изменений.