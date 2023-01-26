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«Зенит» предлагает Малкома «Ньюкаслу»

вчера, 22:33

Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Англии.

По слухам, руководство «сине-бело-голубых» предлагает услуги бразильца «Ньюкасла».

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны ПСЖ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:07
Медведев устал чемпионить???
Малком,Барриос и Вендел - это почти 50% стоимости состава...
Устроить такую распродажу - это на 85% подарить трон конкурентам...
Futurista
Futurista
вчера в 23:41
Ну возьмите его!)...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:13
Малком прям нарасхват!)
протон
протон ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:00
"рад буду если обоих предыдущих оппонентов больше здесь не встречу, одного с 40 тысячими очками, второго с 40 аккаунтами"

А если быть по точнее, на что намек ради интереса уважаемый?.
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