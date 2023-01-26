«Зенит» предлагает Малкома «Ньюкаслу»

Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Англии.
По слухам, руководство «сине-бело-голубых» предлагает услуги бразильца «Ньюкасла».
Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны ПСЖ.
Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Англии.
По слухам, руководство «сине-бело-голубых» предлагает услуги бразильца «Ньюкасла».
Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны ПСЖ.
Малком,Барриос и Вендел - это почти 50% стоимости состава...
Устроить такую распродажу - это на 85% подарить трон конкурентам...
Малком,Барриос и Вендел - это почти 50% стоимости состава...
Устроить такую распродажу - это на 85% подарить трон конкурентам...
А если быть по точнее, на что намек ради интереса уважаемый?.
А если быть по точнее, на что намек ради интереса уважаемый?.