Алвес сыграл свой первый матч в тюрьме

Экс-защитник «Барселоны» Даниэль Алвес провел свой первый матч в тюрьме.
Ранее игрока заключили под стражу на время расследования дела о предполагаемом сексуальном насилии. Товарищи бразильца помогают ему освоиться. Об Алвесе поступает немало неофициальной информации, которая может не соответствовать действительности. Сообщается, что Даниэль принял участие в футбольном матче в четверг. Заключенные очень хотели увидеть воочию игру знаменитого футболиста.
могут и ............!
могут и ............!
По стопам Кокорина и Мамаева
По стопам Кокорина и Мамаева