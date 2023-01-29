Алвес сыграл свой первый матч в тюрьме

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вчера, 15:40

Экс-защитник «Барселоны» провел свой первый матч в тюрьме.

Ранее игрока заключили под стражу на время расследования дела о предполагаемом сексуальном насилии. Товарищи бразильца помогают ему освоиться. Об Алвесе поступает немало неофициальной информации, которая может не соответствовать действительности. Сообщается, что Даниэль принял участие в футбольном матче в четверг. Заключенные очень хотели увидеть воочию игру знаменитого футболиста.