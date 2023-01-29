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Алвес сыграл свой первый матч в тюрьме

вчера, 15:40

Экс-защитник «Барселоны» Даниэль Алвес провел свой первый матч в тюрьме.

Ранее игрока заключили под стражу на время расследования дела о предполагаемом сексуальном насилии. Товарищи бразильца помогают ему освоиться. Об Алвесе поступает немало неофициальной информации, которая может не соответствовать действительности. Сообщается, что Даниэль принял участие в футбольном матче в четверг. Заключенные очень хотели увидеть воочию игру знаменитого футболиста.

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Алвес Даниэль
Перевод с as.com
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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:07, ред.
Не оправдываю Дани Алвеса, но ситуация такова, что мужчину, всемирно известного, самого титулованного футболиста, который никогда не был замечен в скандалах (может и был, но сходу вспомнить не могу) сажают за решётку по заявлению никому неизвестной бабы. Жуткое общество построили прогрессивные европейцы!
112910415
112910415
вчера в 20:57
лиха беда начало !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:37
После заключения поиграет в Италии, потом на Кипре.Всё нормально
Shupshup
Shupshup
вчера в 17:38
А контракт на какой срок подписал Дани?
shur
shur
вчера в 17:35
...Соккер сообщит о коронации , хотя нет, статья то скверненькая,
могут и ............!
протон
протон
вчера в 16:46
Это задумка такая гениальная Алвеша. Он самый титулованный футболист, но у него нет трофея тюремного чемпионата. Возьмет трофей и отвалиться парниша.
По стопам Кокорина и Мамаева
протон
протон
вчера в 16:44
Он сейчас там ещё пару трофеев возьмёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Полку Кокорина-Маманва прибыло...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:13
Elliada
Elliada
вчера в 16:03
Фильм "Костолом" 2001 года с Винни Джонсом
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