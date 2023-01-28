Роналду по случаю перехода в «Аль-Наср» подарили часы за 780 тысяч долларов

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вчера, 17:35

Португальский форвард получил в качестве подарка после перехода в саудовский «Аль-Наср» часы стоимостью 780 тысяч долларов.

Речь идет о модели бренда Jacob & Co, которая выполнена в эксклюзивном дизайне с отсылками к Саудовской Аравии.

Корпус сплавлен из 18-каратного белого золота. В качестве украшений использованы зеленые драгоценные камни, которые встречаются в 200 раз реже, чем изумруды.