Роналду по случаю перехода в «Аль-Наср» подарили часы за 780 тысяч долларов

Португальский форвард Криштиану Роналду получил в качестве подарка после перехода в саудовский «Аль-Наср» часы стоимостью 780 тысяч долларов.
Речь идет о модели бренда Jacob & Co, которая выполнена в эксклюзивном дизайне с отсылками к Саудовской Аравии.
Корпус сплавлен из 18-каратного белого золота. В качестве украшений использованы зеленые драгоценные камни, которые встречаются в 200 раз реже, чем изумруды.
Просто так какому-то футболисту делают такие подарки деньги бешеные платят всё - для чего? Не понятно. Ведь он им ничего не даёт и не даст ни в спортивном плане ни в плане заработка на нём.
У арабов денег столько что им не интересны доходы , а спортивных достижений и соревнований там таковых нет. Так что тупо деньги некуда девать, и ,думаю, многим в мире все равно что там Роналду дарят и сколько он получает так как никому от этого пользы для себя нету, польза только для самого Роналду. Все мы фанаты футбола смотрим большие топовые матчи, крупные турниры, нам нужен футбол и нам интересна история. Честно говоря я уже стал забывать про Роналду о нём напоминают только эти новости что часы подарили там что-то ещё, забил первый раз за Аль Наср, и тому подобное.
Просто так какому-то футболисту делают такие подарки деньги бешеные платят всё - для чего? Не понятно. Ведь он им ничего не даёт и не даст ни в спортивном плане ни в плане заработка на нём.
У арабов денег столько что им не интересны доходы , а спортивных достижений и соревнований там таковых нет. Так что тупо деньги некуда девать, и ,думаю, многим в мире все равно что там Роналду дарят и сколько он получает так как никому от этого пользы для себя нету, польза только для самого Роналду. Все мы фанаты футбола смотрим большие топовые матчи, крупные турниры, нам нужен футбол и нам интересна история. Честно говоря я уже стал забывать про Роналду о нём напоминают только эти новости что часы подарили там что-то ещё, забил первый раз за Аль Наср, и тому подобное.