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Роналду по случаю перехода в «Аль-Наср» подарили часы за 780 тысяч долларов

вчера, 17:35

Португальский форвард Криштиану Роналду получил в качестве подарка после перехода в саудовский «Аль-Наср» часы стоимостью 780 тысяч долларов.

Речь идет о модели бренда Jacob & Co, которая выполнена в эксклюзивном дизайне с отсылками к Саудовской Аравии.

Корпус сплавлен из 18-каратного белого золота. В качестве украшений использованы зеленые драгоценные камни, которые встречаются в 200 раз реже, чем изумруды.

Роналду по случаю перехода в «Аль-Наср» подарили часы за 780 тысяч долларов

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:41
Похоже в футбол ему уже играть не обязательно, просто можно ходить туда сюда
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:33
Драгоценные камни это стёкла от бутылок "чебурашка"? Они сегодня встречаются реже чем изумруды.
memphis
memphis
вчера в 18:45
Сколько время?
Пора на пенсию...
112910415
112910415
вчера в 18:26
видно, не было у парня часов ..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:08
Подарки подарками, но играть он похоже разучился.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:03, ред.
Ну почему почти всегда эксклюзивное и дорогое выглядит безвкусица?...хотя деньги закончатся, в ломбард сдаст🤣....

Просто так какому-то футболисту делают такие подарки деньги бешеные платят всё - для чего? Не понятно. Ведь он им ничего не даёт и не даст ни в спортивном плане ни в плане заработка на нём.

У арабов денег столько что им не интересны доходы , а спортивных достижений и соревнований там таковых нет. Так что тупо деньги некуда девать, и ,думаю, многим в мире все равно что там Роналду дарят и сколько он получает так как никому от этого пользы для себя нету, польза только для самого Роналду. Все мы фанаты футбола смотрим большие топовые матчи, крупные турниры, нам нужен футбол и нам интересна история. Честно говоря я уже стал забывать про Роналду о нём напоминают только эти новости что часы подарили там что-то ещё, забил первый раз за Аль Наср, и тому подобное.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:44
Это за провал в Суперкубке... За следующий провал - полцарства и верблюда... Хе-хе...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Одной "цацкой" больше, одной меньше....
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