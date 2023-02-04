Полузащитник «Челси» Пулишич может продолжить карьеру в Турции

«Галатасарай» хочет арендовать до конца сезона полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.
Трансферное окно в Турции закрывается через неделю, поэтому команда из Стамбула рассматривает варианты усиления состава.
«Челси» будет готов отпустить Пулишича в аренду из-за переизбытка футболистов в линии атаки.
Каким бы не был сейчас Челси, но с Пулишичем больших целей не достичь. Абсолютно средний игрок, не заигравший даже под протекцией владельца соотечественника.
Вообще у Челси многие атакующие игроки гаснут быстро. Вот к нам Нкунку скоро перейдёт, не хочется чтобы с ним тоже самое произошло.
Каким бы не был сейчас Челси, но с Пулишичем больших целей не достичь. Абсолютно средний игрок, не заигравший даже под протекцией владельца соотечественника.
Вообще у Челси многие атакующие игроки гаснут быстро. Вот к нам Нкунку скоро перейдёт, не хочется чтобы с ним тоже самое произошло.