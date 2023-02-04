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Полузащитник «Челси» Пулишич может продолжить карьеру в Турции

сегодня, 18:37

«Галатасарай» хочет арендовать до конца сезона полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.

Трансферное окно в Турции закрывается через неделю, поэтому команда из Стамбула рассматривает варианты усиления состава.

«Челси» будет готов отпустить Пулишича в аренду из-за переизбытка футболистов в линии атаки.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:03
Пулишич и сам не тянет топ-уровень. Ему и в Ньюкасле не гарантируют место в основе.
Каким бы не был сейчас Челси, но с Пулишичем больших целей не достичь. Абсолютно средний игрок, не заигравший даже под протекцией владельца соотечественника.
Вообще у Челси многие атакующие игроки гаснут быстро. Вот к нам Нкунку скоро перейдёт, не хочется чтобы с ним тоже самое произошло.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:59
Какая ему разница где лечиться от постоянных травм…
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:53
Понахапали, теперь торгуют
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:52
Очень приличный игрок, турки и здесь подсуетились...
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Надо успеть это сделать до закрытия окна
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