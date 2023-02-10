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Стало известно, почему Кузяев отказывается подписывать контракт с «Зенитом»

сегодня, 15:53

«Зенит» не может согласовать новый контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что является причиной.

Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока. Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:51
Далер, как и все, ждет предложения от "Челси".
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:51
Ну в последнее время он не тянет.
Уже года 2 как.
" Я закрою Клаудиньо" и прочие золотые цитаты.
Так то смена обстановки должна помочь.

Но а Кузяев стабилен на протяжении многих лет.
Так что тут объективно)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:44
Как правило, такие поиски приводят в Локомотив.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 16:38
Баринов то получше и посильнее будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:37
Видимо Кузяев не знает , что ни Греция ни Турция не входят в топ 5, даже в топ10
shlomo
shlomo
сегодня в 16:20
Новость из 2020 года...:)))... Мыло и мочало- начинай сначала... Смешно. Хоть бы новое что-то придумали.

Ну а так что, так это ж было, и конец всем известен. Вряд-ли и в этот раз выйдет у него что-то. Хотя в условный Штутгарт или даже в нынешний Лион, мог бы перейти если бы, не истерия в Европе... НО... если это правда, тогда в утиль его. Второй раз возвращать его в состав, когда опять все обломится, не надо!!!
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 16:20
Ну в отличие от того же Кокорина и Баринова, он хороший игрок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:07, ред.
Турция и Греция никакого отношения не имеет к топ - 5 !) Кому ты там нужен.
А вот действительно для Турции и Греции вполне .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:07
Турция, Греция? Окажется по середине. Кипр.
Loko57
Loko57
сегодня в 16:01
Какая Европа, он в своем уме?!!!
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