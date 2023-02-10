Стало известно, почему Кузяев отказывается подписывать контракт с «Зенитом»

«Зенит» не может согласовать новый контракт с полузащитником . Знакомый с ситуацией источник рассказал, что является причиной.

Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока. Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции.