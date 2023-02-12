Полузащитник «Тоттенхэма» больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.
Футболист получил повреждение крестообразных связок колена в матче 23-го тура АПЛ с «Лестером» (1:4). Обследования, пройденные утром в воскресенье, подтвердили серьёзность травмы.
«Шпоры» 14 февраля проведут матч с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру также пропустит полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг из-за дисквалификации.
Но когда говорят об анализе на точный счет 3:3 или 6:0, это из области фантастики. Здесь все таки люди с опытом и лапшу вешать на уши не нужно.
Другое дело если интуиция помогает, ну или просто везунчик. Но не анализ.
И игра на фантики остается игрой на фантики, и если у тебя колебания на фантиках присутствует, то при реальных ставках на деньги у тебя это колибание присутствовало бы над каждой ставкой. А значит весь анализ сводится к нулю, и при ставке ты не поставил бы реальные деньги на счет 3:3 или 6:1, а взял бы Тб. Вот и весь твой анализ.
Но когда говорят об анализе на точный счет 3:3 или 6:0, это из области фантастики. Здесь все таки люди с опытом и лапшу вешать на уши не нужно.
Другое дело если интуиция помогает, ну или просто везунчик. Но не анализ.
И игра на фантики остается игрой на фантики, и если у тебя колебания на фантиках присутствует, то при реальных ставках на деньги у тебя это колибание присутствовало бы над каждой ставкой. А значит весь анализ сводится к нулю, и при ставке ты не поставил бы реальные деньги на счет 3:3 или 6:1, а взял бы Тб. Вот и весь твой анализ.