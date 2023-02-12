Полузащитник «Тоттенхэма» больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

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вчера, 19:53

Полузащитник «Тоттенхэма» пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Футболист получил повреждение крестообразных связок колена в матче 23-го тура АПЛ с «Лестером» (1:4). Обследования, пройденные утром в воскресенье, подтвердили серьёзность травмы.

«Шпоры» 14 февраля проведут матч с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру также пропустит полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг из-за дисквалификации.