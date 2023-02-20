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Месси 16 лет подряд забивает со штрафных. У Роналду была такая же серия

сегодня, 14:49

Нападающий ПСЖ Лионель Месси 16 лет подряд забивает со штрафных.

Вчера игрок отличился в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре Лиги 1. Серия аргентинца началась в 2008 году.

Что интересно, нападающий Криштиану Роналду, сейчас выступающий за саудовский «Аль-Наср», также отличался со штрафных на протяжении 16 лет подряд — серия португальца длилась с 2005-го по 2020-й.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 17:12
Месси умеет бить штрафные удары, при этом исполняет элегантно, с душой. Не так чтобы пробить стенку ломом собираясь с силами.
112910415
112910415
сегодня в 16:53
у Месси красивая серия продолжится !
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:08
Про Гешу уже давно говорят и пишут в прошедшем времени : был, бил, играл, добивал, нырял, швырял, разбивал, не уважал, убегал, предавал, давал.. Некоторые пытаются его реанимировать... Хе.. Не, не получится... Его с "почестями" проводили все знают куда... Первым на церемонии "проводов" шёл Месси.... С портретом "великого" в руках... Прощай, Геша... Мы тебя будем помнить... А-ха-ха-ха...👏👏..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:21
Затем Дайвер перешёл на пенальти. Это гораздо проще, всего один человек перед тобой, а не стенка в полкоманды. А Месси вполне по силам обновить этот рекорд.
Кстати, рекорд ли это, интересно? Может, условный Зидан или Г.Мюллер забивали и больше?...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 15:15
Не знаю о ком ты. Скорее всего про роналду. Сейчас модно принижать то чего добился он. Но роналду те 800 с лишним голов забил за команды которые он играл. И трофеи которые он там выигрывал остаются в клубах. А повторять одно и тоже мол все на роналду играют и все такое много ума не надо
Elliada
Elliada
сегодня в 15:10
Через год у Месси будет 17-й год подряд. А Роналду давно разучился бить штрафные, даже стенку перебросить не может. Но зато по пенальти Роналду далеко впереди Месси.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:59
Если бы он ещё играл на команду ,цены бы ему не было ,а так всё себе на славу!!!
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