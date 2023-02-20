Месси 16 лет подряд забивает со штрафных. У Роналду была такая же серия

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сегодня, 14:49

Нападающий ПСЖ 16 лет подряд забивает со штрафных.

Вчера игрок отличился в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре Лиги 1. Серия аргентинца началась в 2008 году.

Что интересно, нападающий , сейчас выступающий за саудовский «Аль-Наср», также отличался со штрафных на протяжении 16 лет подряд — серия португальца длилась с 2005-го по 2020-й.