Месси 16 лет подряд забивает со штрафных. У Роналду была такая же серия

Нападающий ПСЖ Лионель Месси 16 лет подряд забивает со штрафных.
Вчера игрок отличился в матче против «Лилля» (4:3) в 24-м туре Лиги 1. Серия аргентинца началась в 2008 году.
Что интересно, нападающий Криштиану Роналду, сейчас выступающий за саудовский «Аль-Наср», также отличался со штрафных на протяжении 16 лет подряд — серия португальца длилась с 2005-го по 2020-й.
Кстати, рекорд ли это, интересно? Может, условный Зидан или Г.Мюллер забивали и больше?...
Кстати, рекорд ли это, интересно? Может, условный Зидан или Г.Мюллер забивали и больше?...