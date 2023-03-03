«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клубную прописку.
Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Главный тренер «красных» Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Контракт француза с туринцами действует до 2023 года.
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клубную прописку.
Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Главный тренер «красных» Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Контракт француза с туринцами действует до 2023 года.
Рабьо треквартиста, таких в команде много. А по схеме 4-3-3 такого амплуа нет. Более глубоко действовать между атакой и защитой у Рабьо не хватит физики, выполняя функцию бокс ту бокс. А для Реджисты нет таких навыков чтобы контролировать игру.
Его роль треквартисты не совсем поможет Ливерпулю.
Закария хорош физически и по крайней мере будет заменой для Фабинью в дальнейшем. Как Тчуамени заменил Каземиро в Реале.
Рабьо треквартиста, таких в команде много. А по схеме 4-3-3 такого амплуа нет. Более глубоко действовать между атакой и защитой у Рабьо не хватит физики, выполняя функцию бокс ту бокс. А для Реджисты нет таких навыков чтобы контролировать игру.
Его роль треквартисты не совсем поможет Ливерпулю.
Закария хорош физически и по крайней мере будет заменой для Фабинью в дальнейшем. Как Тчуамени заменил Каземиро в Реале.