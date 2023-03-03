«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса»

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вчера, 19:35

Полузащитник «Ювентуса» может сменить клубную прописку.

Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Главный тренер «красных» лично заинтересован в этом трансфере. Контракт француза с туринцами действует до 2023 года.