Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса»

вчера, 19:35

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клубную прописку.

Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Главный тренер «красных» Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Контракт француза с туринцами действует до 2023 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, где Фирмино может продолжить карьеру
Сегодня, 00:16
Слухи«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за игрока «Вест Хэма»
Вчера, 23:27
Слухи«Арсенал» интересуется футболистом «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 23:16
Слухи«Арсенал» и «Барселона» интересуются игроком «Фулхэма»
Вчера, 22:32
Слухи«Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией с контрактом Канте
Вчера, 20:45
Слухи«Ливерпуль» готов включить одного из игроков в сделку по Леау
Вчера, 20:35
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Alex-Odobryaet (раскрыть)
сегодня в 02:33
    Alex-Odobryaet
    Alex-Odobryaet
    сегодня в 00:04
    Раньше думал,шо мужчины интэрэсуется дивчинами,а дивчины мужчинами. Дывлюсь,все поменялось)
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 20:24
    Лучше Закарию взять у Ювентуса.
    Рабьо треквартиста, таких в команде много. А по схеме 4-3-3 такого амплуа нет. Более глубоко действовать между атакой и защитой у Рабьо не хватит физики, выполняя функцию бокс ту бокс. А для Реджисты нет таких навыков чтобы контролировать игру.
    Его роль треквартисты не совсем поможет Ливерпулю.
    Закария хорош физически и по крайней мере будет заменой для Фабинью в дальнейшем. Как Тчуамени заменил Каземиро в Реале.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:06
    Выбор у игрока будет не маленький, т.к свободные агенты всегда пользуются спросом. Тут многое будет зависеть от личных условий! Кто даст лучшие условия, туда он и перейдет
    asraeil
    asraeil
    вчера в 19:53
    Пока что Ливер может только строить планы.... многое решится на каком месте он будет.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     