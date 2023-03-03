Клуб из Саудовской Аравии готов платить Месси почти 100 млн долларов в год

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вчера, 14:19

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где уже выступает Криштиану Роналду.

«Аль-Иттихад» готов предложить Лео контракт на 94 млн долларов за сезон, если аргентинец согласится на переход.

Примечательно, что «Аль-Иттихад» возглавляет бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту.