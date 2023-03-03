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Клуб из Саудовской Аравии готов платить Месси почти 100 млн долларов в год

вчера, 14:19

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где уже выступает Криштиану Роналду.

«Аль-Иттихад» готов предложить Лео контракт на 94 млн долларов за сезон, если аргентинец согласится на переход.

Примечательно, что «Аль-Иттихад» возглавляет бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:12
Деньги давно не главное для семьи Месси. Он будет играть в Европе. Может продолжить сотрудничество с ПСЖ, захочет приедет обратно в Барселону. У него варианты есть!
Знатог
Знатог
вчера в 19:23
Пока Лёня в европе может играть, он должен в европе играть. Когда будет за 40 можно и на песке позагорать.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:07
Лысый пока не признает, что без Месси он не сможет взять ЛЧ не позовёт )
А к Хави Месси сам не пойдёт, когда ранее Месси сам был менеджером в Барсе )
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:54
Это не я... Это Чемпион Мира ими будет распоряжаться..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:37
Здесь конечно очень тонко "Аль-Иттихад" вонзил жало скорпиона пустыни в самолюбие и.... Месси.
Движение достойно внимания Букмекерских контор!

Два заочных соперника мировой футбольной поляны, которые установили мыслимые и немыслимые различные рекорды, идут "ноздря в ноздрю" за вечной славой и "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" - Роналду ушёл за 200 мульёнов. а оппонент - 96...)
Вывод: Утка, домашняя.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 18:20
Вот Вы сударь меча и копья интересный Маг!)
100 : 12 = 8.33333333333333333333333333333
96 ; 12 = 8
У Месси папа любит точность...

А здесь рябит в глазах от троек))
112910415
112910415
вчера в 17:48
сомнительно, что Месси прельстится здесь и сейчас ...
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:19
А до этого Месси играл за похлёбку, ТАК?
cska1948
cska1948 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 17:18
Как легко вы распоряжаетесь ЧУЖИМИ деньгами.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 17:02
Даже если 500 - он не пойдёт... ЧМ всё решил...
амурец
амурец
вчера в 16:56
Поедет кому он еще нужен, даже Хави с лысым от него откерстились
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Деньгами хотят сманить Месси. Утка или правда?
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:16
Будут и после этого новости)) Вон сколько всякого про Роналдиньо и прочих
fbz7njh68xdn
fbz7njh68xdn
вчера в 16:16
Плюс готовы премию наличными в конверте...
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 16:16
Маловато, у Роналду 200 же, ну
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 16:08
А чего "почти"? 6 лямов зажали, да?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 15:51
а там уже сестра роналду и брат месси на подходе
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 15:45
С дури можно много чего сломать...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:42
Почему и нет. В этом году заканчивается контракт с ПСЖ. 2-3 года Лионелю ещё можно попылить в СА, причём на высшем уровне. Деньги лишними не бывают. Кто, как не мы, россияне, знаем об этом. Думаю, согласится.
ДСА
ДСА
вчера в 15:31
А предложение то очень заманчивое...
Elliada
Elliada
вчера в 15:25
В пустыню едут только те, кто в Европе никому не нужен. Месси не поедет. Через 3-4 года, если захочет, то всё равно такие деньги предложат
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:52
Меська ,иди,так как ты играешь ,там тебя быстро научат!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:30
Пока Месси и Роналду не повесят бутси на гвоздь ни кому покоя не будет от их новостей. Скоро напишут в сколько они в туалет ходят
drug01
drug01
вчера в 14:28
Вот это предложение надо брать и идти
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:27
Аукционист Месси :Кто больше:Раз...
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