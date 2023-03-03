Клуб из Саудовской Аравии готов платить Месси почти 100 млн долларов в год

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где уже выступает Криштиану Роналду.
«Аль-Иттихад» готов предложить Лео контракт на 94 млн долларов за сезон, если аргентинец согласится на переход.
Примечательно, что «Аль-Иттихад» возглавляет бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту.
Движение достойно внимания Букмекерских контор!
Два заочных соперника мировой футбольной поляны, которые установили мыслимые и немыслимые различные рекорды, идут "ноздря в ноздрю" за вечной славой и "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" - Роналду ушёл за 200 мульёнов. а оппонент - 96...)
Вывод: Утка, домашняя.
Движение достойно внимания Букмекерских контор!
Два заочных соперника мировой футбольной поляны, которые установили мыслимые и немыслимые различные рекорды, идут "ноздря в ноздрю" за вечной славой и "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" - Роналду ушёл за 200 мульёнов. а оппонент - 96...)
Вывод: Утка, домашняя.