Стало известно, за какой европейский топ-клуб болеет Кварацхелия

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» , высказался о будущем своего клиента.

Хвича любит «Наполи». Он не будет играть за другой итальянский клуб в своей карьере. «Реал»? Квара их большой поклонник, но на данный момент переговоры не ведутся.