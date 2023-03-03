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Стало известно, за какой европейский топ-клуб болеет Кварацхелия

вчера, 11:43

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.

Хвича любит «Наполи». Он не будет играть за другой итальянский клуб в своей карьере. «Реал»? Квара их большой поклонник, но на данный момент переговоры не ведутся.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Привет дружище. ✊️
На все сто процентов согласен с тобой !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
Привет, Игорь!
Ты знаешь, Игорь, что меня раздражает в грузине? Раздражает его необоснованная спесивость и нескромность!!! Недавно, на вопрос журналиста, как грузин реагирует на сравнения его с Марадоной, грузин ответил: " Да, конечно приятно. Поначалу было непривычно, но сейчас привыкаю..."
Нормально?! Грузин, походу понятия не имеет, кто был Марадона, в какой сборной он играл и каким мировым командам он забивал!!! А если завтра, какой-то идиот сравнит его с Пеле или Месси, что грузин скажет? "Месси, Пеле?! А кто это?..."
Вот, что делает убитая Серия А и продажные журналюги...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Губа не дура !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:26
Там где играет, за того и болеет. По другому не логично.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:10
Грузин был бы счастлив оказаться в Реале- не зовут...
4v554d9pxky7
4v554d9pxky7 ответ zrbmcwc4nwju (раскрыть)
вчера в 12:07
Планы хорошие, мечтай
zrbmcwc4nwju
zrbmcwc4nwju
вчера в 11:53
Желаю Хвиче дорасти до Реала в перспективе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Дежурные слова.

Дал понять Реалу, что есть товарищ рвущийся к королевичам)
Гость
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