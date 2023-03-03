Стало известно, за какой европейский топ-клуб болеет Кварацхелия

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.
Хвича любит «Наполи». Он не будет играть за другой итальянский клуб в своей карьере. «Реал»? Квара их большой поклонник, но на данный момент переговоры не ведутся.
Ты знаешь, Игорь, что меня раздражает в грузине? Раздражает его необоснованная спесивость и нескромность!!! Недавно, на вопрос журналиста, как грузин реагирует на сравнения его с Марадоной, грузин ответил: " Да, конечно приятно. Поначалу было непривычно, но сейчас привыкаю..."
Нормально?! Грузин, походу понятия не имеет, кто был Марадона, в какой сборной он играл и каким мировым командам он забивал!!! А если завтра, какой-то идиот сравнит его с Пеле или Месси, что грузин скажет? "Месси, Пеле?! А кто это?..."
Вот, что делает убитая Серия А и продажные журналюги...
Ты знаешь, Игорь, что меня раздражает в грузине? Раздражает его необоснованная спесивость и нескромность!!! Недавно, на вопрос журналиста, как грузин реагирует на сравнения его с Марадоной, грузин ответил: " Да, конечно приятно. Поначалу было непривычно, но сейчас привыкаю..."
Нормально?! Грузин, походу понятия не имеет, кто был Марадона, в какой сборной он играл и каким мировым командам он забивал!!! А если завтра, какой-то идиот сравнит его с Пеле или Месси, что грузин скажет? "Месси, Пеле?! А кто это?..."
Вот, что делает убитая Серия А и продажные журналюги...