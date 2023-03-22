«Лестер» хотел приобрести Кейна за 600 тысяч фунтов стерлингов

Экс-тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд рассказал, что «Лестер» хотел приобрести нападающего «шпор» . Специалист трудился на посту наставника лондонского коллектива с 2013-го по 2014 год.

В Кейне я увидел способного парня с правильным менталитетом. Он хотел стать лучше и заслужить место в основной команде.

Я помню, как сказал Харри, что он будет играть. Это произошло перед субботней игрой с «Кристал Пэлас». Франко Бальдини (технический директор клуба — прим.) попросил меня пройти с ним к Леви. Мы сели за стол, и Даниэль спросил меня, какая команда будет противостоять нам в субботу, и я потратил время, рассказывая ему, каков их подбор защитников и полузащитников. Это был трудный разговор, я думаю, что Дэниел искренне доверял моему мнению об игроках, но, очевидно, кто-то другой говорил ему, что Харри, возможно, недостаточно хорош для Премьер-Лиги.

В «Тоттенхэме» хотели видеть исполнителей уровня Премьер-Лиги и Лиги чемпионов. Очевидно, что именно Бальдини заявил Леви, что Кейн не дотягивает до этого уровня. «Лестер» предложил 600 тысяч фунтов стерлингов за нападающего, я ответил отказом. Я не мог вот так отпустить парня. Он съел еды на 600 тысяч с тех пор, как пришел в клуб в 10 лет.

Но в конце концов, Дэниел должен был принять чью-то точку зрения, и доверие пришло, когда Харри попал в основную команду и впоследствии забил три мяча в трех матчах. Я думаю, он понял, что либо ценник должен быть выше, либо, возможно, этот парень достаточно хорош для первой команды, что в итоге и произошло.