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«Лестер» хотел приобрести Кейна за 600 тысяч фунтов стерлингов

вчера, 21:16

Экс-тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд рассказал, что «Лестер» хотел приобрести нападающего «шпор» Харри Кейна. Специалист трудился на посту наставника лондонского коллектива с 2013-го по 2014 год.

В Кейне я увидел способного парня с правильным менталитетом. Он хотел стать лучше и заслужить место в основной команде.

Я помню, как сказал Харри, что он будет играть. Это произошло перед субботней игрой с «Кристал Пэлас». Франко Бальдини (технический директор клуба — прим.) попросил меня пройти с ним к Леви. Мы сели за стол, и Даниэль спросил меня, какая команда будет противостоять нам в субботу, и я потратил время, рассказывая ему, каков их подбор защитников и полузащитников. Это был трудный разговор, я думаю, что Дэниел искренне доверял моему мнению об игроках, но, очевидно, кто-то другой говорил ему, что Харри, возможно, недостаточно хорош для Премьер-Лиги.

В «Тоттенхэме» хотели видеть исполнителей уровня Премьер-Лиги и Лиги чемпионов. Очевидно, что именно Бальдини заявил Леви, что Кейн не дотягивает до этого уровня. «Лестер» предложил 600 тысяч фунтов стерлингов за нападающего, я ответил отказом. Я не мог вот так отпустить парня. Он съел еды на 600 тысяч с тех пор, как пришел в клуб в 10 лет.

Но в конце концов, Дэниел должен был принять чью-то точку зрения, и доверие пришло, когда Харри попал в основную команду и впоследствии забил три мяча в трех матчах. Я думаю, он понял, что либо ценник должен быть выше, либо, возможно, этот парень достаточно хорош для первой команды, что в итоге и произошло.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:38
Ну не отпустил и не отпустил...
Надо результатами хвастаться...а не решениями которые ни к чему не приводят...
Ибо Лестер и без Кейна расчемпионился.....а Тоттенхэм 60 лет не чемпионил...и ещё 160 не будет....
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:39
А он столько и стоит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:02
Много букав.
Надоть МП3 установить в этой аудитории)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:46
Видно, что Шервуд лишнего махнул и с нулями что-то напутал
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19, ред.
Просто это уже история, которая ни на что не влияет.
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