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Глава Ла Лиги: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»

вчера, 22:19

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас полагает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернется в «Барселону».

Что я думаю об обоих – и о «Барселоне», и о ПСЖ... В «Барселону» – при текущем экономическом положении – Месси не сможет вернуться, если только он значительно не снизит свой оклад, что было бы странно. Но и в ПСЖ ему тоже не следует находиться.

У этих двух клубов очень похожий фонд зарплаты, с тем лишь отличием, что у ПСЖ меньше доходов, чем у «Барселоны». ПСЖ – это организация, которая делает деньги на газе и обманывает спонсоров.

Может ли Ла Лига помочь «Барселоне»? Только сама «Барселона» может что-то сделать. Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но мы не можем это решить. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси смог вернуться.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:33
Не благодарный Тебас. Если бы не Месси, такого рейтинга вы не получили бы и такого прибыли
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:56
Папа Месси всё решит без моего мнения
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:16
Пока Барселона со скандалом не разберётся по поводу судей вряд ли Месси даже теоретически может вернуться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33, ред.
Платите сами ему зарплату
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:02
Никто не против, что Барса сделала многое для Месси, но он полностью, даже и сверху отработал свой долг, и не надо защищать Тебаса, лучше бы занялся внутренними проблемами (их хватает: барса, Негрейра). Нет, он всё успокоиться не может.
Такое ощущение, что махинации с Месси нужны Лапорте, чтобы отвлечь внимание от расследования и проблем с ФФП и оказывать давление на Ла Лигу, а на самом деле он не собирается его подписывать. То есть, Лапорта использует тот же трюк, который провернул на выборах, хитрый.
112910415
112910415
сегодня в 04:48
а ведь тему продолжают разгонять ...
9rhqya6gndu7
9rhqya6gndu7
сегодня в 02:31
Походу ещё один дномосектант
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:52
„Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии и даже смерть не разлучит нас.“
Клятвопреступник, которому Бврса сделала имя, а её фанаты бкгали с крикомм уважать Месси,, видимо за это, когда плоху клубу ты ушёл, а погда полегчало, я вернусь, если игрока нет в трудные мдни клуба, который ему баглял 555 млн, зачем он нужен, когда стало более менее хорошо, курс намечен, прогрес идёт
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:47, ред.
Глава Ла Лиги: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»
ИР Вместе с Барсой, если обвинения оправдаются понёс наказание по всей строгости, сможет Месси быть вторым Буффоном или нет, узнаем в следующей новости!!
Gelious
Gelious
сегодня в 00:34
И я тоже!!! Верните Лионеля в Барселону! Это ж офигенно будет! Он ее всю заруинит и без принудительного понижения в классе бхахаха
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:25, ред.
Пятница....вечер...Табас несёт оскорбительную для французов пургу...
"У этих двух клубов очень похожий фонд зарплаты, с тем лишь отличием, что у ПСЖ меньше доходов, чем у «Барселоны».
По факту:
Топ-10 самых доходных клубов 2022 года:
7-е место - «Барселона» - €638.2 млн.
5-е место - «ПСЖ» - €654.2 млн.

Про "ПСЖ – это организация, которая делает деньги на газе и обманывает спонсоров." - вообще без комментариев....
Почему то до сегодняшнего вечера считал что Табас умней...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:49
Тебасу надо провериться... У психолога ..
Икарус
Икарус
вчера в 23:15
Только еще надо пригласить и Роналду, и скинуть им лет по 10. ВОт тогда самое то.
протон
протон
вчера в 23:12, ред.
Такие люди как Тебас неблагодарные создания.

Больше Месси для Ла Лиги не сделал никто, ну разве что тандем Кройфф-Михельс, и то спорно.
Думаю, Месси много сделал для испанского футбола в целом.

И на тебе, какой-то Тебас ведет против него в*йну.
Тебас не может попасть в тюрьму прямо сейчас, но и в качестве главы Ла Лиги он уже не должен находиться!
протон
протон
вчера в 23:11
Тебас главный враг чемпионата Испании
Elliada
Elliada
вчера в 22:56
Опять глава Ла Лиги наезжает на ПСЖ. Лучше бы за своей лигой смотрел
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:53
Значит не очень хорошо приглашали.
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