Президент Ла Лиги Хавьер Тебас полагает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернется в «Барселону».
Что я думаю об обоих – и о «Барселоне», и о ПСЖ... В «Барселону» – при текущем экономическом положении – Месси не сможет вернуться, если только он значительно не снизит свой оклад, что было бы странно. Но и в ПСЖ ему тоже не следует находиться.
У этих двух клубов очень похожий фонд зарплаты, с тем лишь отличием, что у ПСЖ меньше доходов, чем у «Барселоны». ПСЖ – это организация, которая делает деньги на газе и обманывает спонсоров.
Может ли Ла Лига помочь «Барселоне»? Только сама «Барселона» может что-то сделать. Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но мы не можем это решить. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси смог вернуться.
Больше Месси для Ла Лиги не сделал никто, ну разве что тандем Кройфф-Михельс, и то спорно.
Думаю, Месси много сделал для испанского футбола в целом.
И на тебе, какой-то Тебас ведет против него в*йну.
Тебас не может попасть в тюрьму прямо сейчас, но и в качестве главы Ла Лиги он уже не должен находиться!
Больше Месси для Ла Лиги не сделал никто, ну разве что тандем Кройфф-Михельс, и то спорно.
Думаю, Месси много сделал для испанского футбола в целом.
И на тебе, какой-то Тебас ведет против него в*йну.
Тебас не может попасть в тюрьму прямо сейчас, но и в качестве главы Ла Лиги он уже не должен находиться!