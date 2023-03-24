Глава Ла Лиги: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»

Президент Ла Лиги полагает, что нападающий ПСЖ не вернется в «Барселону».

Что я думаю об обоих – и о «Барселоне», и о ПСЖ ... В «Барселону» – при текущем экономическом положении – Месси не сможет вернуться, если только он значительно не снизит свой оклад, что было бы странно. Но и в ПСЖ ему тоже не следует находиться.

У этих двух клубов очень похожий фонд зарплаты, с тем лишь отличием, что у ПСЖ меньше доходов, чем у «Барселоны». ПСЖ – это организация, которая делает деньги на газе и обманывает спонсоров.

Может ли Ла Лига помочь «Барселоне»? Только сама «Барселона» может что-то сделать. Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но мы не можем это решить. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси смог вернуться.