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Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

вчера, 08:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина7 : 0Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил больше 100 голов за национальную команду.

Игрок отличился хет-триком в товарищеском матче с Кюрасао (7:0). Мяч, забитый футболистом на 20-й минуте встречи, стал 100-м в составе сборной. Всего на счету Месси 174 матча за Аргентину и 102 гола.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:45
Бывает и такое...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:45, ред.
Благодаря Лео миллионы юных глоров по всей планете узнали о существовании новой для них страны)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Так получается я наоборот оценил иронию)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 21:29
Смотрю я тебя задел. Но я лучше все матчи Ювентуса пересмотрю, где они на 1-0 играли, чем снова этот унылый Чемпионат Мира.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:26
Ничего не значащий показатель....
Это как получать ежегодно приз лучшему бомбардиру в Германии играя за Баварию...
Твоя команда в разы опережает по уровню и общему подбору игроков соперника и ввиду этого 75% игрового времени проводит в атаке...
Ну и в чём фишка??
В чём ценность этих голов??
Только в их количестве??
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:49
Большое уважение Карол футболу концовка матчи было пенальти даже он не подходил было бы там Кристина....
Johnes
Johnes ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:34
Я смотрел перечисленные тобой мировые первенства и 1998 и 2002 гг. в отличие от тебя, пропустившего, по сути, недавно прошедший чемп в Катаре. Интернет тебе в помощь!
Capral
Capral ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 20:27
Прошу прощения, действительно был невнимателен.
Johnes
Johnes ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Вы неправильно меня поняли, я имел ввиду этот чемпионат мира - 2022 года! Читайте внимательно!
feris1
feris1
вчера в 19:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 17:12
    да уж) стоимость на многих завышена и они не вдвое дороже французов и португальцев
    Capral
    Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Не надо так буквально воспринимать иронию и шутки...
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Да. Почему не сравнивают с Роном? Ведь тут была истерика, когда Рон забил Лихтенштейну
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Тогда сборная Англии вечный чемпион мира:)
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Дубль Франции в финале … ну да, ну да…)
    Capral
    Capral ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 16:05
    Ну не знаю, насколько можно считать финал 1978 самым ярким. Во-первых, с самого начала, сб.Аргентины никто всерьёз не воспринимал. А во-вторых, достаточно вспомнить, как, Аргентина вышла из группы и как, сб.Перу помогла хозяевам турнира пройти дальше, проиграв аргентам в откровенном договорняке 0:6!!! Италия, весьма показательно разобралась с Аргентиной в их группе.
    Capral
    Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 15:42
    А вот мне, понравился финал в 1974, ФРГ-Нидерланды!!! Финал Бразилия-Франция в 1998, понравился меньше, поскольку, много было интриг перед финалом, главная из которых- измена девушки С.Вернер своему другу, главной звезде сб.Бразилии- Роналдо, после чего появились разговоры, о якобы недонастрое зубастика. Гораздо больше, понравился напряженнейший полуфинал Франция-Хорватия! Прошлый финал, Франция-Аргентина не понравился вообще, поскольку, только из-за ошибки ГТ Аргентины, в концовке, появилась интрига, ну и пенальти- у кого нервы крепче... Финал понравился только тем, что я предсказал победителя еще до игры.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 15:40
    Следующий гол за ПСЖ станет для Месси рекордным... 702 гола за клубы в Европе во всех странах, а не только в топ-5, не забивал никто... Это Месси сделает на два года раньше португала... Про кол-во проведённых игр за это время я уже молчу... Оно намного меньше, чем у балласта из СА... Удачи тебе, Геша в СА.. Ты выбрал сам это место... САМ... "Обрадовал" своих поклонников от души... Продолжай их "радовать"... Остальные будут вам апплодировать... СТОЯ!!!... 👏👏👏👏... А-ха-ха-ха... 💋..
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Ну а на ком еще рекорды ставить в старости, если не на таких командах?
    Батенька, удивляете... Странно другое- почему только один забил, а не все семь...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Ты наверное чемпионат мира во Франции в 1998 году пропустил. Звезда на звезде играли и звездою погоняли. Так же и ЧМ 2002 года.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 15:09
    ответ в духе реального времени, а не выдуманного и отстающего по времени рейтинга
    Baggio R.
    Baggio R. ответ ariec93 (раскрыть)
    вчера в 14:49
    Лихтенштейну без разницы, кому проигрывать.
    альсато
    альсато ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 14:34
    постарше Вы будете меня)))..я только с 82-го!
    Johnes
    Johnes ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Слабейший чемпионат мира, говоришь?! Так вот, я смотрю мировые первенства, начиная с 1978 года. Этот был самым ярким и сильным. Про финал, я вообще молчу!
    альсато
    альсато ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 14:28
    отлично сыграли рейтинги в матче Германия-Япония))))
    Johnes
    Johnes ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 14:12, ред.
      Johnes
      Johnes
      вчера в 14:03
      Да, и следующий вопрос, ваш любимый Роня7 мог себе это позволить?
      Johnes
      Johnes ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 14:02
      Не пойму оголтелых хейтеров, если Месси хотел прям набить стату на «несчастной» команде соперника, тогда почему он не стал бить пенальти, хотя, как мы все знаем, именно он является штатным пенальтистом сборной. Ну, ответьте, господа хейтеры!
      nik9373
      nik9373 ответ Baggio R. (раскрыть)
      вчера в 13:57
      В этом рейтинге и Бельгия три года была на первом месте.
      ariec93
      ariec93 ответ Baggio R. (раскрыть)
      вчера в 13:49
      Так ты посмотри кто у них сопы: Никарагуа, Пуэрто Рико, Антигуа и Барбуда, Амер. Виргинские о-ва, Гайана, Доминиканская Р-ка, Барбадос, Куба, Монтсеррат, Французская Гвиана, Аруба, Гватемала, Панама, Гаити, Гваделупа, Гренада, Мартиника.
      И то из перечисленных далеко не у всех они выиграли.
      И с кем Лихтенштейн играет.
      Гость
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