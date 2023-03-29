Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил больше 100 голов за национальную команду.
Игрок отличился хет-триком в товарищеском матче с Кюрасао (7:0). Мяч, забитый футболистом на 20-й минуте встречи, стал 100-м в составе сборной. Всего на счету Месси 174 матча за Аргентину и 102 гола.
Меня больше интересует такой вопрос. А зачем чемпионам мира играть товарищеский матч с ..Кюрасао?...если только ( ну для статы, уверенность поднять, хотя аргам сейчас это не нужно, новичкам и запасным дать поиграть и т.д) , но таким как Кюрасао это зачем?.. они же прекрасно понимают что получат по самое не хочу.... лишний раз убедиться что им не дотянуться до такого уровня?... Хотя может быть играй против сильных что ты быть сильным среди слабых. Плюс ещё бизнес. С топами за просмотр матча местных плюс нейтральных которые ждут разгрома такая сборная заработает приличные для себя бабки...
Ну а так что, поздравляю Мессеныша! (не одному Рону изгаляться над ....штейнами)...
Меня больше интересует такой вопрос. А зачем чемпионам мира играть товарищеский матч с ..Кюрасао?...если только ( ну для статы, уверенность поднять, хотя аргам сейчас это не нужно, новичкам и запасным дать поиграть и т.д) , но таким как Кюрасао это зачем?.. они же прекрасно понимают что получат по самое не хочу.... лишний раз убедиться что им не дотянуться до такого уровня?... Хотя может быть играй против сильных что ты быть сильным среди слабых. Плюс ещё бизнес. С топами за просмотр матча местных плюс нейтральных которые ждут разгрома такая сборная заработает приличные для себя бабки...
Ну а так что, поздравляю Мессеныша! (не одному Рону изгаляться над ....штейнами)...