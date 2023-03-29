Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

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вчера, 08:40

Нападающий сборной Аргентины забил больше 100 голов за национальную команду.

Игрок отличился хет-триком в товарищеском матче с Кюрасао (7:0). Мяч, забитый футболистом на 20-й минуте встречи, стал 100-м в составе сборной. Всего на счету Месси 174 матча за Аргентину и 102 гола.