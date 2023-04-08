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Рэшфорд получил повреждение во время матча с «Эвертоном»

вчера, 19:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был вынужден покинуть поле в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

Футболист хромал и был заменён ближе к концу встречи на Вута Вегхорста. У игрока может быть растяжение паха. Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг заявил, что травма может быть связана с плотным графиком игр.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 22:05
Обидно, не самый сложный соперник.
протон
протон
вчера в 21:26
Он устал. Это было видно всю игру: отсюда и нулевая реализация.
А впереди еврокубки и Севилья. Ну на первый матч можно обойтись Марсиалем, лишь бы не успел сломаться. Маркусу скорейшего восстановления!
При счете 2-0 надо было дать Решфорду отдых сразу же ! Целая скамейка !!! Ваут, Факундо.
Тен Хаг прикалывается или не знает, что такое ротация состава? тот же папа Карло или Пеп иногда говорят про отдельных своих футболистов, что у кого-то физическая усталость и остался в запасе.
Выглядело так что потянул мышцу в районе паха.
shur
shur
вчера в 20:12
..если бы не травма, может и футболка пареньку не досталась, судьба!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
Это конечно не желательно для МЮ, но может быть травма не столь серьёзна.
Гость
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