Рэшфорд получил повреждение во время матча с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был вынужден покинуть поле в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).
Футболист хромал и был заменён ближе к концу встречи на Вута Вегхорста. У игрока может быть растяжение паха. Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг заявил, что травма может быть связана с плотным графиком игр.
А впереди еврокубки и Севилья. Ну на первый матч можно обойтись Марсиалем, лишь бы не успел сломаться. Маркусу скорейшего восстановления!
При счете 2-0 надо было дать Решфорду отдых сразу же ! Целая скамейка !!! Ваут, Факундо.
Тен Хаг прикалывается или не знает, что такое ротация состава? тот же папа Карло или Пеп иногда говорят про отдельных своих футболистов, что у кого-то физическая усталость и остался в запасе.
Выглядело так что потянул мышцу в районе паха.
А впереди еврокубки и Севилья. Ну на первый матч можно обойтись Марсиалем, лишь бы не успел сломаться. Маркусу скорейшего восстановления!
При счете 2-0 надо было дать Решфорду отдых сразу же ! Целая скамейка !!! Ваут, Факундо.
Тен Хаг прикалывается или не знает, что такое ротация состава? тот же папа Карло или Пеп иногда говорят про отдельных своих футболистов, что у кого-то физическая усталость и остался в запасе.
Выглядело так что потянул мышцу в районе паха.