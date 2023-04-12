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«Бавария» была готова подписать Холанда летом 2022 года

вчера, 08:41

«Бавария» собиралась потратить на подписание нападающего Эрлинга Холанда 250 миллионов евро.

Мюнхенцы летом 2022 года были готовы нарушить собственное финансовое правило касательно зарплат и платить норвежцу по 35 миллионов евро за сезон, но футболист перешел в «Манчестер Сити». Отступные игрока по его контракту с «Боруссией» Дортмунд составляли 75 млн евро, вместе с зарплатой за 5 лет получилось бы 250 миллионов. Норвежцем хотели заменить Роберта Левандовского, который ушел в «Барселону».

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:59
вообще не понял финта руководства Баварии, ошибка ещё раньше была, зачем было брать Нагельсмана, этот тренер не для состава Баварии, и то он не облажался, а в хорошем стиле вышел в 1/4 лч, и вдруг сняли, в общем всё это смахивает на авантюру. Конечно шанс у Тухеля есть, ведь немного времени есть, так что всё возможно
salleeh
salleeh
вчера в 14:13
Просто Бавария сейчас в упадке, это видно по последним играм. Со всеми командами такое происходит. Не удивлюсь, если Интер всех хлопнет и выиграет эту ЛЧ. Всё может измениться в ответном матче, потенциал у игроков есть, где даже больше чем у МС и нужна только удача и хороший настрой на матч.
salleeh
salleeh
вчера в 14:07
Холанд хорош, но проповедует грязный футбол и надменен не по годам. Игра его на грани фола, чем то похож по поведению на Ибрагимовича, может закиснуть к 30 годам.
112910415
112910415
вчера в 13:08
пилить опилки всегда поздно
Comentarios
Comentarios ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:07
Да ладно в детсве форму ситей таскал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:03
Его тогда пол мира купить хотели, судя по последующим новостям.Все кусают локти теперь
sova147
sova147
вчера в 10:34
Игрок способный от Бога! Прекрасная игра, с победой!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:30, ред.
Нужно было быстрее думать и денег не жалеть, за то сейчас не проиграли 0-3, а победили бы 3-0. Если не забиваешь ты, забивают тебе.
sdp3v9zzk9v5
sdp3v9zzk9v5
вчера в 10:21
Теперь только локти кусать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:19
Упустили своё счастье.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:05
Поздравляю с победой!
swed27
swed27
вчера в 10:05
И вчера он мог забить в ворота Манчестер Сити
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 10:04
Молодец Холанд, не предал клуб. Пример Гётце всем урок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:01
Теперь остается облизывать локти друг у друга!
Нерасторопность... Педантичность...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:48, ред.
Могли бы, если бы ... .
Но шото пошло не по плану, воо оно как бывает , ёпрст !)
Zak11
Zak11
вчера в 09:46, ред.
Холланд просто машина.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 09:38
Ключевое и важное слово "собиралась"... но не собралась...:)))
Elliada
Elliada
вчера в 09:37
В принципе, он бы подошел Баварии. Мюнхенцы много лет играли с другим замыкателем. Встроили бы Холанна в свою игру. Эрлинг выбрал Сити из-за отца.
37s684gr8bum
37s684gr8bum
вчера в 09:36, ред.
Теперь наверное Бавария локти кусает и сильно сожалеет.
Но это как говориться их проблемы.

Холанд как мне думается сделал правильное решение перейдя в АПЛ и конкретно в МС.

Ну во-первых АПЛ на сегодня является самым сильным чемпионатом Европы и скорее всего мира.

Во-вторых, МС эта лучшая команда АПЛ последних десятилетий.

В-третьих, его приняли фанаты как своего помня его отца, который закончил свою карьеру именно в МС из-за отвратительного поступка Роя Кина нанёс травму из-за старой обиды.

Можно ещё долго перечислять правильность выбора Холанда, но думаю все видят как он подходит МС и МС уже трудно представить без Холанда.

Холанд ещё долго будет радовать болельщиков Сити. Даже его возможный переход в Барсу или Реал кажутся смехотворными, так как Ла лига сильно подсела и по силе чемпионат 4 в рейтинге. Зачем это Эрлингу?!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:30
Холанд стоит своих денег.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
siofor, Майкл59ru больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 36. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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