«Бавария» была готова подписать Холанда летом 2022 года

«Бавария» собиралась потратить на подписание нападающего Эрлинга Холанда 250 миллионов евро.
Мюнхенцы летом 2022 года были готовы нарушить собственное финансовое правило касательно зарплат и платить норвежцу по 35 миллионов евро за сезон, но футболист перешел в «Манчестер Сити». Отступные игрока по его контракту с «Боруссией» Дортмунд составляли 75 млн евро, вместе с зарплатой за 5 лет получилось бы 250 миллионов. Норвежцем хотели заменить Роберта Левандовского, который ушел в «Барселону».
Но это как говориться их проблемы.
Холанд как мне думается сделал правильное решение перейдя в АПЛ и конкретно в МС.
Ну во-первых АПЛ на сегодня является самым сильным чемпионатом Европы и скорее всего мира.
Во-вторых, МС эта лучшая команда АПЛ последних десятилетий.
В-третьих, его приняли фанаты как своего помня его отца, который закончил свою карьеру именно в МС из-за отвратительного поступка Роя Кина нанёс травму из-за старой обиды.
Можно ещё долго перечислять правильность выбора Холанда, но думаю все видят как он подходит МС и МС уже трудно представить без Холанда.
Холанд ещё долго будет радовать болельщиков Сити. Даже его возможный переход в Барсу или Реал кажутся смехотворными, так как Ла лига сильно подсела и по силе чемпионат 4 в рейтинге. Зачем это Эрлингу?!
Но это как говориться их проблемы.
Холанд как мне думается сделал правильное решение перейдя в АПЛ и конкретно в МС.
Ну во-первых АПЛ на сегодня является самым сильным чемпионатом Европы и скорее всего мира.
Во-вторых, МС эта лучшая команда АПЛ последних десятилетий.
В-третьих, его приняли фанаты как своего помня его отца, который закончил свою карьеру именно в МС из-за отвратительного поступка Роя Кина нанёс травму из-за старой обиды.
Можно ещё долго перечислять правильность выбора Холанда, но думаю все видят как он подходит МС и МС уже трудно представить без Холанда.
Холанд ещё долго будет радовать болельщиков Сити. Даже его возможный переход в Барсу или Реал кажутся смехотворными, так как Ла лига сильно подсела и по силе чемпионат 4 в рейтинге. Зачем это Эрлингу?!