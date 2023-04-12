«Бавария» была готова подписать Холанда летом 2022 года

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вчера, 08:41

«Бавария» собиралась потратить на подписание нападающего 250 миллионов евро.

Мюнхенцы летом 2022 года были готовы нарушить собственное финансовое правило касательно зарплат и платить норвежцу по 35 миллионов евро за сезон, но футболист перешел в «Манчестер Сити». Отступные игрока по его контракту с «Боруссией» Дортмунд составляли 75 млн евро, вместе с зарплатой за 5 лет получилось бы 250 миллионов. Норвежцем хотели заменить , который ушел в «Барселону».