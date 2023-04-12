Гальтье обвинили в расизме. В бывших клубах тренеру выразили поддержку

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вчера, 22:48

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил экс-наставника клуба в расистских и антирелигиозных высказываниях.

В программе After Foot ознакомились с деталями письма, которое Фурнье отправил руководству компании INEOS, владеющей «Ниццей». В нём сообщается, что Гальтье говорил о том, что в команде не может быть столько чернокожих и мусульман.

В поддержку нынешнего главного тренера ПСЖ выступили в бывших командах француза. Сопрезидент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер сказал, что специалист никогда не делал никаких расистских высказываний за 8 лет нахождения в клубе. Он добавил, что тренер был обеспокоен самочувствием футболистов во время Рамадана, когда команда тренировалась в жару в Эвиане. Гальтье, опасаясь возможных проблем с сердцем у футболистов, привёл имама из Сент-Этьена, чтобы он объяснил игрокам, что они могут сделать перерыв в строгом посте во время интенсивных физических нагрузок. Ромейер отмечает, что вопрос религии никогда не ставился при трансферных дискуссиях. Единственной проблемой была возможная потеря очень большого количества футболистов из-за проходившего в январе Кубка африканских наций. Во времена работы в «Лилле», тренер во период Рамадана следил за тем, чтобы за соблюдавшими пост следила медицинская бригада. Гальтье старался не привлекать слишком много игроков одной национальности, чтобы избежать появления группировок в раздевалке, для соблюдения баланса состава, но никакой дискриминации по цвету кожи или религиозному признаку не было. В «Ницце», как сообщает Le Parisien, он иногда позволял футболистам-мусульманам уходить пораньше с пятничных видеосессий, чтобы они могли отправиться на молитву.

Фурнье отрицает свою ответственность за содержание письма. Гальтье все обвинения в свой адрес отвергает.