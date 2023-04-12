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Мане ударил Сане по лицу после матча с «Манчестер Сити»

вчера, 20:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Между футболистами «Баварии» произошёл конфликт после поражения клуба от «Манчестер Сити» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:3), сообщает Sky Germany.

По информации источника, нападающий Садио Мане ударил вингера Лероя Сане по лицу в раздевалке. Партнёрам по команде пришлось их разнимать. У Сане в результате оказалась разбита губа.

Спор между футболистами возник ещё в концовке игры. Отмечается, что после возвращения коллектива в Мюнхен, Сане сел в командный автобус, а Мане в частном порядке покинул аэропорт.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:50
Мане преподал урок ?
112910415
112910415
сегодня в 04:47
разваливается машина, доигрались
balalay
balalay
сегодня в 03:10
газмяс отдыхает, на арене цирка клоуны покруче, обычные люди возомнившие себя невесть кем
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:42
Т.е всю Баварию прогнать?не кипишуй у Баварии не все так плохо)Сане я бы рад видеть в Юве,Кьеза Сане на флангах будет мощно у нас.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 02:39
Рома Лацио второсортные?это предтоповые клубы,в свое время ставили рекорды по трансферам Баварии и не снилось тогда)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:15
Футбол очень нервная игра, а нервные клетки не восстанавливаются...
1580556558
1580556558 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 23:45
А что он попутал? А может Сане попутал? Вот и я не знаю. Может и по делу прописал
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:28
Лерой Сане в последнее время стал играть хуже некуда. Единоличник. А вчерашняя игра в его исполнении это что-то с чем то. В Челси его, Боэлли явно прикупит, новые владельцы скупают таких.
salleeh
salleeh
вчера в 23:19, ред.
Наконец это свершилось. Сане главный организатор контратак на свои ворота, теряет мяч на ровном месте натыкается тупо на защиту и это продолжается уже второй сезон. Мане креативный и быстрый игрок, ему нужны скоростные комбинации и быстрые решения от партнеров, на которые нынешняя компания Баварцев не способна. Мяч ходит медленно, обработка тоже так себе, это всё нервирует нормального футболиста, когда ты открываешься остро, а какой то Киммих разворачивается и через всё поле пасует голкиперу. Или тот же Сане, носится сам по себе, в итоге где то там пролетает мимо мяча и всего на свете. Мане не просто его ударил, Сане в свое время Лёв выгнал из сборной Германии, за то что он возомнил из себя великого и пытался подмять под себя команду. Сане и Гнабри не хотят побеждать, у них нет мотивации, нужно продавать не торгуясь, бонусом Салихамиджича и Кана тоже…
Giovanny
Giovanny
вчера в 23:10
Обоих гнать нужно.
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:28
Темнокожие игроки всегда из за характера теряют свой талант. Балотели, Погба, Компани, Робиньо, и т.д
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:19
Мане добрый и скромный парень. Чтобы вывести его из себя это надо очень постараться.
dok66
dok66
вчера в 22:10
Дожили ! Нет хозяина в раздевалке Баварии , если всякие там мане , сане распускают руки .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Я же вчера ещё писал, что Сане провалил матч, он был лидером, но только и делал, что терял мяч
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:57
Может в ММА решил перейти?
swed27
swed27
вчера в 21:56
Весеннее обострение на фоне психического расстройства из-за поражения
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:54
)
Baggio R.
Baggio R. ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:50
Буквально на днях попалась фотка: Садио Мане и Мадио Сане)
Илья85
Илья85
вчера в 21:36
А причина ? Обвинять кого-то ,не зная сути,дело так себе
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:11
Бавария поплыла окончательно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Мане врезал Сане по морде, а Ване хоть бы хны.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:00
Обычный мордобой, ничего сверхъестественного..... и куда смотрел Тухель?...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:49
Манэ что-то борзеет. К хорошему не приведет. Будет играть в арабских чемпионатах ) Или ПСЖ)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 20:48
)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:42, ред.
Мане просто хотел поменять фамилию на Сане .. Сане не разрешил... Тухель разрулил : Я люблю эту команду... Хе..
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:41, ред.
Мане, вообще попутал, королём себя что ли почувствовал? Алё, очнись ты уже не в Ливерпуле, тебя тут боготворить как в Англии никто не будет, не всегда же люди тебя будут считать святым, молодец, что помогает своим в Африке, больницы, школы, за это отдельный респект. Давай ещё так пару раз морду набей и поедешь уже играть рядом со своим родным городом, придётся возвращаться к истокам из-за своего эго. Прощай основной состав, большая вероятность, что будут думать о его продаже, либо аренда, к примеру Лацио, Мец в котором он начинал, Рома, короче второсортные, там-то будет место в основном составе.
Elliada
Elliada
вчера в 20:38
Может, Мане разозлился, что Сане не играл с командой, а хотел сам забить. Может, Сане хотел что-то доказать Гвардиоле
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:32
О Мане много хорошего говорили, последнее время второй случай грубости с его стороны. Мусульманин, месяц Рамазан, сабыр надо сохранять
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
Негр чувствует свою безнаказанность....
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:30
Сане имеет гражданство Бундестим)
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