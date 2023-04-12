Мане ударил Сане по лицу после матча с «Манчестер Сити»

Между футболистами «Баварии» произошёл конфликт после поражения клуба от «Манчестер Сити» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:3), сообщает Sky Germany.
По информации источника, нападающий Садио Мане ударил вингера Лероя Сане по лицу в раздевалке. Партнёрам по команде пришлось их разнимать. У Сане в результате оказалась разбита губа.
Спор между футболистами возник ещё в концовке игры. Отмечается, что после возвращения коллектива в Мюнхен, Сане сел в командный автобус, а Мане в частном порядке покинул аэропорт.