Мане ударил Сане по лицу после матча с «Манчестер Сити»

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вчера, 20:18

Между футболистами «Баварии» произошёл конфликт после поражения клуба от «Манчестер Сити» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:3), сообщает Sky Germany.

По информации источника, нападающий ударил вингера по лицу в раздевалке. Партнёрам по команде пришлось их разнимать. У Сане в результате оказалась разбита губа.

Спор между футболистами возник ещё в концовке игры. Отмечается, что после возвращения коллектива в Мюнхен, Сане сел в командный автобус, а Мане в частном порядке покинул аэропорт.