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15-летний россиянин тренируется с основной командой «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:49

15-летний российский полузащитник Амир Ибрагимов тренировался с основной командой «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимов родился в Дагестане. Он выступал за академию «Шеффилд Юнайтед», когда его семья переехала в Англию. Амир был капитаном команд «Манчестер Юнайтед» до 14 и до 15 лет, а в этом сезоне провёл 5 матчей за МЮ до 18 лет.

Ибрагимов может играть и за сборную России, и за сборную Англии. Он выступал за «трёх львов» на молодёжном уровне.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:30
Выступать на ЧМ и ЧЕ, бороться за медали или играть товарки с киргизами, узбеками и папуасами, сложный выбор, посмотрим, что решит.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:17
Какие беглецы? Ты о чём вообще?
По твоему, никто не имеет право переехать жить в другую страну?
Baggio R.
Baggio R. ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:16
Вы обитаете в глубоком заблуждении. Подданства как категории гражданства там давно уже нет. В настоящий момент активны только две категории из шести существовавших: гражданин Великобритании и гражданин Британских заморских территорий (только Гибралтар).
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 23:13
О чём толкуешь?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Беглые-никогда,на то они и беглые.Где слаще,там и Родина.Поэтому я и воспринимаю всё это как информацию,а не предмет для гордости,или наоборот.Я и так знаю,что любой из них(включая Стеклянного Испанца,русского по происхождению),будут рассматривать вопрос со сборной России только тогда,когда в стране пребывания будет облом.Эка новость!!! У меня,прожившего в СССР 40 лет,другие герои,в том числе,из дагестанцев. Типа Валентина Эмирова,коллеги по профессиональному цеху Магомеда Гаджиева,Расула Гамзатова , ныне живущих Магомеда Толбоева и Тамерлана Бекирбаева.Так что больше ко мне со своими фантомными болями и прозападными стенаниями не ходи,мил друг!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:01
Ну так ты сам сейчас, точно так же как эти журналисты делаешь. Или ты за собой этого не замечаешь?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:38
Разве здравомыслящий поменяет игру в АПЛ на РПЛ, и игру за сборную Англии на сборную России (тем более в наше время)?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35
Не именно про него. А про тех, кто плохо проявил себя.
Хабиб, Ислам Махачев, Бувайсар Сайтиев, Амир Ибрагимов и т.д. - россияне.
А те дагестанцы, кто натворил плохое - дагестанцы.
Анжи тоже были россиянами, когда они хорошо играли. Потом, когда начали проигрывать они стали махачкалинцами.
С Тереком также было, когда они играли в квалификации Кубка УЕФА. Первым попался польский Лех, которого дважды обыграли по 1-0(если не ошибаюсь). Там Терек для комментаторов был российским клубом. Потом попался Базель, 1-1 и 2-0 проиграли. И тут же Терек превратился в грозненский клуб.
Вот как работает СМИ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33, ред.
С гражданством Англии, можно уже смело утверждать что в РПЛ и сборной России ему делать нечего.
Таковы реалии.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:30
А зачем мне это,пока он не сделает выбор в пользу того,куда идти? А двойного гражданства у него быть не может,ибо в Мелкобритании-подданство.Два паспорта-да.
Baggio R.
Baggio R. ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:22
Из написанного следует однозначный вывод, а если остались сомнения, то что мешает зайти в профиль игрока и увидеть двойное гражданство?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:14
Мы не знаем его статуса в Мелкобритании,поэтому не знаем,россиянин он,или уже подданный этой "райской страны".Но понаблюдаем.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:13
Как говорит одна известная дама :"Я не могу быть антисемиткой,потому что не считаю евреев умнее себя".Так и этот персонаж-он всегда додумывает то,что "проклятые русские" не имели ввиду.
adekvat
adekvat
вчера в 22:05
Рано говорить за какую сборную будет играть, думаю если дойдет до выбора, выберет не Россию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:05
А где написано. что он" плохо себя проявил" ? Он россиянин и мы гордимся этим парнем!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:00
Хорошо проявил себя: "российский полузащитник".
Плохо проявил себя: "дагестанец", "уроженец Дагестана", "лицо кавказской внешности" и т.д.
Вот вся суть российских СМИ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:52
Семья живёт в Англии, по всей видимости будет выступать за них.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:52, ред.
Где-то Пиняев
Гость
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