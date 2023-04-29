15-летний россиянин тренируется с основной командой «Манчестер Юнайтед»

15-летний российский полузащитник Амир Ибрагимов тренировался с основной командой «Манчестер Юнайтед».
Ибрагимов родился в Дагестане. Он выступал за академию «Шеффилд Юнайтед», когда его семья переехала в Англию. Амир был капитаном команд «Манчестер Юнайтед» до 14 и до 15 лет, а в этом сезоне провёл 5 матчей за МЮ до 18 лет.
Ибрагимов может играть и за сборную России, и за сборную Англии. Он выступал за «трёх львов» на молодёжном уровне.
По твоему, никто не имеет право переехать жить в другую страну?
По твоему, никто не имеет право переехать жить в другую страну?
Хабиб, Ислам Махачев, Бувайсар Сайтиев, Амир Ибрагимов и т.д. - россияне.
А те дагестанцы, кто натворил плохое - дагестанцы.
Анжи тоже были россиянами, когда они хорошо играли. Потом, когда начали проигрывать они стали махачкалинцами.
С Тереком также было, когда они играли в квалификации Кубка УЕФА. Первым попался польский Лех, которого дважды обыграли по 1-0(если не ошибаюсь). Там Терек для комментаторов был российским клубом. Потом попался Базель, 1-1 и 2-0 проиграли. И тут же Терек превратился в грозненский клуб.
Вот как работает СМИ.
Хабиб, Ислам Махачев, Бувайсар Сайтиев, Амир Ибрагимов и т.д. - россияне.
А те дагестанцы, кто натворил плохое - дагестанцы.
Анжи тоже были россиянами, когда они хорошо играли. Потом, когда начали проигрывать они стали махачкалинцами.
С Тереком также было, когда они играли в квалификации Кубка УЕФА. Первым попался польский Лех, которого дважды обыграли по 1-0(если не ошибаюсь). Там Терек для комментаторов был российским клубом. Потом попался Базель, 1-1 и 2-0 проиграли. И тут же Терек превратился в грозненский клуб.
Вот как работает СМИ.
Таковы реалии.
Таковы реалии.
Плохо проявил себя: "дагестанец", "уроженец Дагестана", "лицо кавказской внешности" и т.д.
Вот вся суть российских СМИ.
Плохо проявил себя: "дагестанец", "уроженец Дагестана", "лицо кавказской внешности" и т.д.
Вот вся суть российских СМИ.