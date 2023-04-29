15-летний россиянин тренируется с основной командой «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:49

15-летний российский полузащитник тренировался с основной командой «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимов родился в Дагестане. Он выступал за академию «Шеффилд Юнайтед», когда его семья переехала в Англию. Амир был капитаном команд «Манчестер Юнайтед» до 14 и до 15 лет, а в этом сезоне провёл 5 матчей за МЮ до 18 лет.

Ибрагимов может играть и за сборную России, и за сборную Англии. Он выступал за «трёх львов» на молодёжном уровне.