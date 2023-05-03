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«Ньюкасл» и «Милан» интересуются игроком «Вальядолида»

сегодня, 18:41

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда попал в сферу интересов «Ньюкасла» и «Милана».

Стоимость отступных за игрока составляет 20 миллионов евро. Футболист привлек внимание ряда европейских топ-клубов.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету защитника 19 матчей.

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сегодня в 19:02, ред.
Для испанца думаю выгоднее перейти в «Ньюкасл» чем в «Милан».

Ну во-первых АПЛ больше сейчас подходит для испанцев.

Во-вторых АПЛ на сегодня сильнейшая лига в Европе уж точно, а скорее всего в мире.

Ну, а в-третьих - «Ньюкасл» проект на будущее, который обещает превратится в гранда не только АПЛ, но и всего европейского футбола.

А вот как сложатся дела у Иван Фреснеда после его выбора это уже его судьба, но запомнить надо, может превратиться в большого игрока.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:56
Защитник нужен всем... деньги не большие. Пусть выбирает себе клуб.
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