«Ньюкасл» и «Милан» интересуются игроком «Вальядолида»

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда попал в сферу интересов «Ньюкасла» и «Милана».
Стоимость отступных за игрока составляет 20 миллионов евро. Футболист привлек внимание ряда европейских топ-клубов.
В текущем сезоне Ла Лиги на счету защитника 19 матчей.
Ну во-первых АПЛ больше сейчас подходит для испанцев.
Во-вторых АПЛ на сегодня сильнейшая лига в Европе уж точно, а скорее всего в мире.
Ну, а в-третьих - «Ньюкасл» проект на будущее, который обещает превратится в гранда не только АПЛ, но и всего европейского футбола.
А вот как сложатся дела у Иван Фреснеда после его выбора это уже его судьба, но запомнить надо, может превратиться в большого игрока.
Ну во-первых АПЛ больше сейчас подходит для испанцев.
Во-вторых АПЛ на сегодня сильнейшая лига в Европе уж точно, а скорее всего в мире.
Ну, а в-третьих - «Ньюкасл» проект на будущее, который обещает превратится в гранда не только АПЛ, но и всего европейского футбола.
А вот как сложатся дела у Иван Фреснеда после его выбора это уже его судьба, но запомнить надо, может превратиться в большого игрока.