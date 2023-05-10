Ди Мария заявил, что ведёт переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» .

Полузащитник «Ювентуса» высказался относительно своего будущего.

Мне очень комфортно в «Ювентусе», моей семье тоже очень комфортно в Италии. Мы ведём переговоры о продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я в очень хорошей форме.