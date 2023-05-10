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Ди Мария заявил, что ведёт переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»

вчера, 18:27

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался относительно своего будущего.

Мне очень комфортно в «Ювентусе», моей семье тоже очень комфортно в Италии. Мы ведём переговоры о продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я в очень хорошей форме.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:33
Хороший полузащитник может принести пользу Ювентусу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:03, ред.
Ди Мария заявил, что ведёт переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» .

Я думаю что руководство клуба обязательно должны будут продлить контракт с
таким игроком как Ди Мария. На мой субъективный взгляд Ди Мария является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола.

Мало того, он является одним из самых интересных и думающих футболистов Ювентуса, наряду с Куадрадо и Бонуччи.

Ди Мария импровизатор с хорошим дриблингом, видением поля, который может создавать голевые ситуации. Такой функционал который имеет Ди Мария может пригодится в любом топ клубе.

Не знаю только почему его так активно не привлекает Аллегри, хотя сам Аллегри это уже совсем другая история, для отдельного разбирательства. Ну а Ди Марии пожелаю только Удачи с Ювентусом !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:32
Это хорошо.Товарищ в рекомендательных письмах не нуждается.
Гость
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