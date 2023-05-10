Ди Мария заявил, что ведёт переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» .

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался относительно своего будущего.
Мне очень комфортно в «Ювентусе», моей семье тоже очень комфортно в Италии. Мы ведём переговоры о продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я в очень хорошей форме.
Я думаю что руководство клуба обязательно должны будут продлить контракт с
таким игроком как Ди Мария. На мой субъективный взгляд Ди Мария является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола.
Мало того, он является одним из самых интересных и думающих футболистов Ювентуса, наряду с Куадрадо и Бонуччи.
Ди Мария импровизатор с хорошим дриблингом, видением поля, который может создавать голевые ситуации. Такой функционал который имеет Ди Мария может пригодится в любом топ клубе.
Не знаю только почему его так активно не привлекает Аллегри, хотя сам Аллегри это уже совсем другая история, для отдельного разбирательства. Ну а Ди Марии пожелаю только Удачи с Ювентусом !
Я думаю что руководство клуба обязательно должны будут продлить контракт с
таким игроком как Ди Мария. На мой субъективный взгляд Ди Мария является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола.
Мало того, он является одним из самых интересных и думающих футболистов Ювентуса, наряду с Куадрадо и Бонуччи.
Ди Мария импровизатор с хорошим дриблингом, видением поля, который может создавать голевые ситуации. Такой функционал который имеет Ди Мария может пригодится в любом топ клубе.
Не знаю только почему его так активно не привлекает Аллегри, хотя сам Аллегри это уже совсем другая история, для отдельного разбирательства. Ну а Ди Марии пожелаю только Удачи с Ювентусом !