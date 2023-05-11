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«Шахтер» Солигорск лишён титула чемпиона Беларуси 2022 года

вчера, 13:39

«Шахтер» Солигорск официально лишен чемпионского титула, который команда завоевала в 2022 году.

Причиной стал матч против «Белшины» (4:1), после которого «горняки» оформили чемпионство — данную игру признали договорной.

КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение по итогам дисциплинарного производства.

С клуба из Солигорска также сняли 30 очков в чемпионате Беларуси 2023. Помимо этого, команду лишат 20 баллов в сезоне 2024 года. «Шахтер» также оштрафован на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).

«Энергетик-БГУ», занявший в сезоне 2022 второе место, тоже понес наказание. Клуб лишен наград, с него сняли 20 очков в сезоне 2023. Команду лишат баллов и в сезоне 2024 года.

«Белшину» оштрафуют на 10 очков в сезоне 2023 и на 5 баллов в 2024 году.

Данные решения могут быть обжалованы в Апелляционном комитете в течение 10 дней с момента вынесения, согласно статье 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 23:42
Так и кто чемпион 2022 года? А то всех нагнули, непонятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mozhay (раскрыть)
вчера в 22:30
Зенит до тех пор чемпион пока Миллер на свободе.
Mozhay
Mozhay ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:14
Зенит чемпион надолго, а вот а Беларуси кто чемпион.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:49
У кротов завелся Крот!
lotsman
lotsman
вчера в 19:18
Кто то сдал шахтёров. Стукачок у них завёлся.
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 17:35
Не понимаю,почему с Шахтера сняли 30 очков , а с Белшины 10 ??
Если матч договорной, то виноваты оба клуба в равной мере
Или они считают, что тот клуб, который сдал игру, виноват меньше , чем тот , который купил?
nubom
nubom
вчера в 17:31
Похоже Батька перевел чиновников футбольной федерации на самоокупаемость...
Gahi
Gahi
вчера в 16:31
Инересное наказание, а где главные виновники то есть организаторы договорных матчей. Если в этом замешаны тренера команд то в обязательном порядке их нужно отстранить от футбола.
adekvat
adekvat
вчера в 16:13
Всех на картошку.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ncvhd3thkh9g (раскрыть)
вчера в 16:05
)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:42
На каторгу,всех!!!
ncvhd3thkh9g
ncvhd3thkh9g
вчера в 15:40, ред.
В Беларуси 2023 год объявлен годом футбола Италии.
valt134
valt134
вчера в 15:14
Недоглядел Батька…
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:12
Зенит
dok66
dok66
вчера в 14:37
То , что в Чемпе Белоруссии всегда были договорняки , это понятно . Думаю , коснулись только вершины . Очковое наказание довольно серьезно : Энергетик и Белшина - точно на вылет , Шахтер скорее останется в высшей лиге , только вот растащат лидеров . Не удивлюсь , если еще что-нибудь всплывет .
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:14
не сыграт тепер ему в Лиге Шампионов
собакин6762
собакин6762
вчера в 14:13
И эти туда же - прям Зенит!
shlomo
shlomo
вчера в 14:09, ред.
То, что там что-то вскрылось, не значит, что нечестных методов нет в других странах (в т.ч. в России). Просто когда все гладко и спокойно, никто не ворошит. Шахтёр-то выползет....там составе молодёжи толковой хватает, а вот для Белшины и Энергетика это практически вылет из вышки....

Теоретически и по бумаге, то Чемпионом таким образом должен стать БАТЭ, серебряным призером – минское Динамо, бронзовым – Ислочь.

Пи.Си. Ювентус, читаешь это? Ты еще легко отделался....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:06
В итоге-то Кто чемпион?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:59
Вот оно что, Михалыч...
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