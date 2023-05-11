«Шахтер» Солигорск лишён титула чемпиона Беларуси 2022 года

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вчера, 13:39

«Шахтер» Солигорск официально лишен чемпионского титула, который команда завоевала в 2022 году.

Причиной стал матч против «Белшины» (4:1), после которого «горняки» оформили чемпионство — данную игру признали договорной.

КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение по итогам дисциплинарного производства.

С клуба из Солигорска также сняли 30 очков в чемпионате Беларуси 2023. Помимо этого, команду лишат 20 баллов в сезоне 2024 года. «Шахтер» также оштрафован на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).

«Энергетик-БГУ», занявший в сезоне 2022 второе место, тоже понес наказание. Клуб лишен наград, с него сняли 20 очков в сезоне 2023. Команду лишат баллов и в сезоне 2024 года.

«Белшину» оштрафуют на 10 очков в сезоне 2023 и на 5 баллов в 2024 году.

Данные решения могут быть обжалованы в Апелляционном комитете в течение 10 дней с момента вынесения, согласно статье 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ.