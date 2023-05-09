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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2022/2023

Пайет может получить 5-матчевую дисквалификацию, он ударил тренера «Ланса»

вчера, 19:43
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет может быть дисквалифицирован на 5 матчей.

Перед выходом на замену в матче против «Ланса» футболист дал пощечину Яннику Каюзаку — помощнику тренера «кроваво-золотых» Франка Эза. Это случилось во время потасовки, которая началась после того, как защитник «Ланса» Факундо Медина ударил мячом в направлении скамейки «Марселя».

Данный эпизод был зафиксирован на видео, тренер «Ланса» попросил главного арбитра встречи Клемана Тюрпена показать Пайету красную карточку:

Господин Тюрпен, это красная карточка для господина Пайета! Разве вы не видели пощечину?

Этот эпизод изучит дисциплинарный комитет Лиги 1. Действия Пайета соответствуют статье 13 дисциплинарного регламента Федерации футбола Франции – «Акт жестокости». Если будет доказано, что нарушение совершено не во время игры, то срок дисквалификации может быть увеличен до 7 матчей.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:01
Пайету 36 лет , далеко не мальчик, тем более знал какие последствия могут быть от его действий - однозначно самая строгая дисквалификация!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:15
Добрый вечер. В группе без призов такое может иметь место.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:12
Скажите пожалуйста, почему в линии есть матчи чемпионата Мексики, а ставки сделать на них невозможно?!
Гость
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