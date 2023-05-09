Пайет может получить 5-матчевую дисквалификацию, он ударил тренера «Ланса»

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вчера, 19:43

Полузащитник «Марселя» может быть дисквалифицирован на 5 матчей.

Перед выходом на замену в матче против «Ланса» футболист дал пощечину Яннику Каюзаку — помощнику тренера «кроваво-золотых» Франка Эза. Это случилось во время потасовки, которая началась после того, как защитник «Ланса» Факундо Медина ударил мячом в направлении скамейки «Марселя».

Данный эпизод был зафиксирован на видео, тренер «Ланса» попросил главного арбитра встречи Клемана Тюрпена показать Пайету красную карточку:

Господин Тюрпен, это красная карточка для господина Пайета! Разве вы не видели пощечину?

Этот эпизод изучит дисциплинарный комитет Лиги 1. Действия Пайета соответствуют статье 13 дисциплинарного регламента Федерации футбола Франции – «Акт жестокости». Если будет доказано, что нарушение совершено не во время игры, то срок дисквалификации может быть увеличен до 7 матчей.