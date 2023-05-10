КАМАЗ просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо»

КАМАЗ просит присудить поражение махачкалинскому «Динамо» в последнем очном поединке между командами в связи с нарушением регламента турнира по участию в матче не менее одного молодого футболиста. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Встреча прошла в Каспийске 8 апреля в рамках 26-го тура Первой лиги. Победу одержали хозяева со счётом 1:0.
Рассмотрим заявление КАМАЗа по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста. КАМАЗ просит присудить техническое поражение сопернику.
Лично мне без разницы что это но просто интересно это у меня глючит что то(из-за группы без призов) или это у всех так
Лично мне без разницы что это но просто интересно это у меня глючит что то(из-за группы без призов) или это у всех так