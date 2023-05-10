КАМАЗ просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо»

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вчера, 12:59

КАМАЗ просит присудить поражение махачкалинскому «Динамо» в последнем очном поединке между командами в связи с нарушением регламента турнира по участию в матче не менее одного молодого футболиста. Об этом сообщил глава КДК РФС .

Встреча прошла в Каспийске 8 апреля в рамках 26-го тура Первой лиги. Победу одержали хозяева со счётом 1:0.