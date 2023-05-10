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КАМАЗ просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо»

вчера, 12:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

КАМАЗ просит присудить поражение махачкалинскому «Динамо» в последнем очном поединке между командами в связи с нарушением регламента турнира по участию в матче не менее одного молодого футболиста. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча прошла в Каспийске 8 апреля в рамках 26-го тура Первой лиги. Победу одержали хозяева со счётом 1:0.

Рассмотрим заявление КАМАЗа по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста. КАМАЗ просит присудить техническое поражение сопернику.

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Все комментарии
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 19:55
А пойти в одно место они не хотят?
Нази
Нази
вчера в 16:46
На чем арбузы то возить будут теперь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:16
Если это так, то махачкалинцам крыть нечем.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
С одной стороны суровый закон, а с другой... Куда смотрели товарищи до игры? Спросить за подлог с тех кто ответственен...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Регламент регламентом, но за ним должны следить те кому положено, но самим да ещё после минимального поражения - как то не очень это выглядит...
A.S.A
A.S.A ответ soccer_admin (раскрыть)
вчера в 13:10
Вот еще...в линии много таких матчей....
Лично мне без разницы что это но просто интересно это у меня глючит что то(из-за группы без призов) или это у всех так
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:06
Ну нечего выпрашивать победу - играть надо лучше.
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