«Барселона» оштрафована на 15,7 млн евро из-за нарушений в выплатах игрокам

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вчера, 12:30

«Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро. Причиной стали нарушения при выплатах игрокам.

Налоговая служба Испании завершила расследование в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны клуба и приняла соответствующую меру в виде штрафа.

Эти нарушения включают в себя передачу автомобилей марки Audi членам коллектива, непредставлением информации об оплате чартерных рейсов футболистам и неправильным учетом компенсаций для Арды Тураны (около 1,3 млн евро) и Александра Сонг (3,5 млн евро) после того, как они покинули «сине-гранатовых».

Расследование началось в 2019 году. Налоговые инспекторы хотели проверить, не являлись ли данные автомобили формой незадекларированного вознаграждения игроков. Оплата чартерных рейсов также была изучена.