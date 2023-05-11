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«Барселона» оштрафована на 15,7 млн евро из-за нарушений в выплатах игрокам

вчера, 12:30

«Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро. Причиной стали нарушения при выплатах игрокам.

Налоговая служба Испании завершила расследование в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны клуба и приняла соответствующую меру в виде штрафа.

Эти нарушения включают в себя передачу автомобилей марки Audi членам коллектива, непредставлением информации об оплате чартерных рейсов футболистам и неправильным учетом компенсаций для Арды Тураны (около 1,3 млн евро) и Александра Сонг (3,5 млн евро) после того, как они покинули «сине-гранатовых».

Расследование началось в 2019 году. Налоговые инспекторы хотели проверить, не являлись ли данные автомобили формой незадекларированного вознаграждения игроков. Оплата чартерных рейсов также была изучена.

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Барселона
Перевод с marca.com Фото: Сайт ukdaily.news
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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:20
Месси не получал такие деньги. Но он приносил доход клубу, свои он заработал. Клуб больше пострадал от глупых трансферов Коутинью, Дембеле, Гризманн. Стоили они очень много, и зарплату дали слишком большую.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ L.Hamilton (раскрыть)
вчера в 15:43
Это Мадрид заставлял "Барселону" платить Месси 550 миллионов евро за пять лет и 23 миллиона в год престарелому Бусе?)) Мадрид с такими зарплатами бы тоже разорился.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:19
Это налоговики ещё мало нарыли, удовлетворились малым.
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 15:09
Надо ведь как-то пополнять казну Испании. 16% население Барселоны платит 26% всех налогов Испании. Барселона главная жилка, так и клуб является для налоговой дойной коровой.
А многие так и рады пилить шутки про клуб.
Кто-то допустил к власти в клубе проходимцев, натворили дел, что разгребать приходится нынешним.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:40
Ничего себе какие строгости!!!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:13
не далек тот ден когда Барселлона за свои предрешния будет сосланна в серию Б
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:02
Денег у Барселоны нет, но по версии налоговой платят всем направо и налево и игрокам, и судьям...ахаха. Фокус-покус какой-то
shlomo
shlomo
вчера в 13:52, ред.
И так в казне пусто, ещё до сих пор приходится подарки от Бармалея разгребать. Похоже летом опять придётся рычаги дёргать, смеша всю Европу...4 года проверяли нарушения по 3 не самым сложным эпизодам на 15.7 млн евро? Очень оперативно работает налоговая в Испании, чего уж. Это они еще Неймару и Месси не до конца зп выплатили. Там суммы на миллионы. Барса до сих еще жива лишь только благодаря своей славной истории. Был бы какой-нибудь середняк или аутсайдер, давно бы реорганизовали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:42
Всё что выручили на этом, то и про....!
sova147
sova147 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:20
Это ещё не конец!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:16
А у МС все в порядке?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:15
Жаль Барселону...
Все началось с гнома
амурец
амурец
вчера в 13:13
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:02
    Ох уж эти каталонцы, автомобилями незадекларированными расплачивались, сейчас команду на рычаги посадили и непонятно, как дальше собираются жить, с учетом того, что они больше четверти своих потенциальных доходов за ближайшие лет десять использовали на рычаги. При этом автомобилями расплачивался Бартоломеу, значит, ещё (и он же пиар-компании в СМИ против собственных футболистов устраивал), а уже на рычаги команду подсадил Лапорта, в Барселоне здравомыслящих людей нет, что ли?)
    gudzcqkbpp8h
    gudzcqkbpp8h
    вчера в 13:00
    Как пришли бабки, так и ушли
    Гость
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