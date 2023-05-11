В «Барселоне» опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро

«Барселона» официально опровергла информацию о штрафе из-за нарушений в выплатах игрокам.

Проверка затронула период с 2015 по 2018 год, расследование завершилось в июле 2021 года. Ни по одному из предполагаемых нарушений, о которых говорится в статье, санкции применены не были.