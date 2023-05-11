В «Барселоне» опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро

«Барселона» официально опровергла информацию о штрафе из-за нарушений в выплатах игрокам.
Проверка затронула период с 2015 по 2018 год, расследование завершилось в июле 2021 года. Ни по одному из предполагаемых нарушений, о которых говорится в статье, санкции применены не были.
Комментарий к ставке.
Поставил, потом удалил ставку в итоге заработал 30 очков и так пять раз в день в итоге получается 150 очков навара.
Получается отобрали халяву, отсюда и возмущения.
Уберите "лучший комментарий" и самый главный хит стоимостью в целых 10 очков "первый комментарий" и мы увидем шоу из недовольных.
Вы заметили постоянные возмущение одних и тех же, мол мы тут трудились весь месяц, заработали очки, писали содержательные комментария, заводили будильник через каждые два часа, дежурили перед экраном монитора и телефона, что бы написать "и такое бывает" и получить долгожданные 10 очков.
А может уберём всё это и сделаем реально конкурс прогнозов, а не конкурс "писарей и дежурных"?!!!
Комментарий к ставке.
Поставил, потом удалил ставку в итоге заработал 30 очков и так пять раз в день в итоге получается 150 очков навара.
Получается отобрали халяву, отсюда и возмущения.
Уберите "лучший комментарий" и самый главный хит стоимостью в целых 10 очков "первый комментарий" и мы увидем шоу из недовольных.
Вы заметили постоянные возмущение одних и тех же, мол мы тут трудились весь месяц, заработали очки, писали содержательные комментария, заводили будильник через каждые два часа, дежурили перед экраном монитора и телефона, что бы написать "и такое бывает" и получить долгожданные 10 очков.
А может уберём всё это и сделаем реально конкурс прогнозов, а не конкурс "писарей и дежурных"?!!!