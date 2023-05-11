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В «Барселоне» опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро

вчера, 16:17

«Барселона» официально опровергла информацию о штрафе из-за нарушений в выплатах игрокам.

Проверка затронула период с 2015 по 2018 год, расследование завершилось в июле 2021 года. Ни по одному из предполагаемых нарушений, о которых говорится в статье, санкции применены не были.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:50
Честь мундира пытаются сохранить?
dok66
dok66
вчера в 20:02
Как всегда правда где-то посредине . Будем следить за развитием ситуации .
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:03
Время покажет кто кому что заплатит.
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Значит ещё пени им насчитают, можно не сомневаться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:45
Есть такая функция для зарабатывания очков.
Комментарий к ставке.
Поставил, потом удалил ставку в итоге заработал 30 очков и так пять раз в день в итоге получается 150 очков навара.
Получается отобрали халяву, отсюда и возмущения.
Уберите "лучший комментарий" и самый главный хит стоимостью в целых 10 очков "первый комментарий" и мы увидем шоу из недовольных.

Вы заметили постоянные возмущение одних и тех же, мол мы тут трудились весь месяц, заработали очки, писали содержательные комментария, заводили будильник через каждые два часа, дежурили перед экраном монитора и телефона, что бы написать "и такое бывает" и получить долгожданные 10 очков.

А может уберём всё это и сделаем реально конкурс прогнозов, а не конкурс "писарей и дежурных"?!!!
cwdhwdyeu4u5
cwdhwdyeu4u5
вчера в 16:29
Дыма без огня не бывает
Гость
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