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Лукаку хочет остаться в «Интере». Почеттино намерен вернуть его в «Челси»

сегодня, 10:22

Будущее нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси», остаётся неопределённым.

По данным источника, бельгиец хотел бы остаться в миланском клубе. Однако потенциальные переговоры между сторонами могут начаться только после окончания сезона.

Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности станет новым тренером «Челси», хотел бы вернуть игрока в лондонский клуб. Но даже при таком раскладе событий «синие» всё равно хотят подписать ещё одного нападающего этим летом.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:37, ред.
Лукаку хотел бы остаться в Интере, а они его хотят оставить? Либо же это просто Челси не желает забирать его обратно, потому что на данный момент он ее подходит под состав Лэмпарда, не говоря уже про Почеттино.

Лучше бы конечно, закончить аренду в Интере и продать его другому клубу. Может быть чёрно-синим он и нужен в качестве игрока аренды, но уж точно не будут они его выкупать, не слишком он и важен в их команде, там есть кому играть.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:31
Бугай,сопротивляется,не хочет играть,за Челси,а ведь Интер может стать банкротом!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:07
Проблем нет, осталось только плаксе уговорить Интер заплатить за него.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:39
Почеттино всё делает верно. Команду строит под себя. Там стоит заняться чисткой команды. Так как игроков понабирали много и все они на одних и тех же позициях. А тут уже он начнёт формировать свой состав и первую двадцатку. А остальных либо в оренду либо на продажу. Что бы было меньше внутренних конфликтов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
В Челси в его нынешнем состоянии вряд ли кто будет рваться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Пусть идёт в Челси, его надо добить!
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