Лукаку хочет остаться в «Интере». Почеттино намерен вернуть его в «Челси»

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сегодня, 10:22

Будущее нападающего , который выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси», остаётся неопределённым.

По данным источника, бельгиец хотел бы остаться в миланском клубе. Однако потенциальные переговоры между сторонами могут начаться только после окончания сезона.

, который с большой долей вероятности станет новым тренером «Челси», хотел бы вернуть игрока в лондонский клуб. Но даже при таком раскладе событий «синие» всё равно хотят подписать ещё одного нападающего этим летом.