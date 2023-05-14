Лукаку хочет остаться в «Интере». Почеттино намерен вернуть его в «Челси»

Будущее нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси», остаётся неопределённым.
По данным источника, бельгиец хотел бы остаться в миланском клубе. Однако потенциальные переговоры между сторонами могут начаться только после окончания сезона.
Маурисио Почеттино, который с большой долей вероятности станет новым тренером «Челси», хотел бы вернуть игрока в лондонский клуб. Но даже при таком раскладе событий «синие» всё равно хотят подписать ещё одного нападающего этим летом.
Лучше бы конечно, закончить аренду в Интере и продать его другому клубу. Может быть чёрно-синим он и нужен в качестве игрока аренды, но уж точно не будут они его выкупать, не слишком он и важен в их команде, там есть кому играть.
Лучше бы конечно, закончить аренду в Интере и продать его другому клубу. Может быть чёрно-синим он и нужен в качестве игрока аренды, но уж точно не будут они его выкупать, не слишком он и важен в их команде, там есть кому играть.