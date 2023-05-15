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БК «Мелбет» наградила лучшего игрока апреля Первой Лиги

сегодня, 16:22

Защитник казанского «Рубина» и сборной России Илья Самошников признан лучшим игроком Мелбет-Первой Лиги в апреле.

Илья Самошников считается одним из самых перспективных футболистов казанской команды. Всего в сезоне 2022/23 Самошников провел в Первой лиге 25 игр, записав на свой счет два мяча и четыре голевых паса. В апреле игрок провел пять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. За время сезона Илья продемонстрировал отличные спортивные навыки и проявил выдающуюся игровую стратегию, что стало основой для достижения высоких результатов команды.

Титульный партнер Первой лиги – букмекерская компания «Мелбет» благодарит Илью Самошникова за его вклад в футбольную индустрию и желает ему дальнейших успехов в его карьере. В качестве ценного приза Самошникову вручили Apple Watch Series 8, а также наградной кубок. Данная награда подчеркивает его профессионализм, талант и целеустремленность в спорте.

В качестве приятного бонуса для болельщиков БК «Мелбет» повысил коэффициенты на все матчи Мелбет-Первой лиги до конца сезона. Следите за новостями и результатами матчей Лиги на сайте букмекера.

БК «Мелбет» наградила лучшего игрока апреля Первой Лиги

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