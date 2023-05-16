«Кубань» объявила о расторжении контракта с главным тренером

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сегодня, 11:47

«Кубань» прекратила сотрудничество с главным тренером .

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также клуб покинут помощники специалиста — старший тренер Вячеслав Левчук, тренер Сергей Кабельский и тренер по общефизической подготовке Виталий Милютин.

Под руководством Сосницкого, который возглавлял команду с января, краснодарцы провели 11 матчей, в которых одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

В ближайшее время станет известно имя нового наставника.