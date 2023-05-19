Спаллетти придётся заплатить 8 млн евро в случае ухода из «Наполи» летом

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вчера, 22:52

Главный тренер «Наполи» может покинуть команду из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Контракт специалиста с «адзурри» действует до 2024 года. По информации источника, наставнику придётся заплатить 8 млн евро за досрочное расторжение договора, если он примет решение уйти летом этого года.

В начале мая неаполитанцы под руководством Спаллетти досрочно стали чемпионами Италии.