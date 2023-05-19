Спаллетти придётся заплатить 8 млн евро в случае ухода из «Наполи» летом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть команду из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Контракт специалиста с «адзурри» действует до 2024 года. По информации источника, наставнику придётся заплатить 8 млн евро за досрочное расторжение договора, если он примет решение уйти летом этого года.
В начале мая неаполитанцы под руководством Спаллетти досрочно стали чемпионами Италии.
Очень востребован, чувствуется наша школа, школа Зенита.)
Очень востребован, чувствуется наша школа, школа Зенита.)
Ещё и должен останешься....млн так 8...
Ещё и должен останешься....млн так 8...