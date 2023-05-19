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Спаллетти придётся заплатить 8 млн евро в случае ухода из «Наполи» летом

вчера, 22:52

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть команду из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Контракт специалиста с «адзурри» действует до 2024 года. По информации источника, наставнику придётся заплатить 8 млн евро за досрочное расторжение договора, если он примет решение уйти летом этого года.

В начале мая неаполитанцы под руководством Спаллетти досрочно стали чемпионами Италии.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:49
Спалетти- красава!!!
Очень востребован, чувствуется наша школа, школа Зенита.)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:46
Спаллетти не заплатит ни копейки, за него заплатит его пригласивший клуб.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:46
Возможно уже себе подыскал новый клуб, не знал как уйти, уж слишком всё хорошо шло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:29
Вот и выигрывай чемпионаты...в топ-5...
Ещё и должен останешься....млн так 8...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:09
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:27
Кто конфликт затеял тот пусть и платит...)
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