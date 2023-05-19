В ЦСКА отреагировали на информацию о продлении контракта с Набабкиным

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся информацию о продлении контракта с защитником .

Кирилл Анатольевич проводит отличный сезон, и контракт с ним в любом случае будет продлён хотя бы потому, что нынешнее соглашение заканчивается в мае, а у нас ещё кое-какие матчи и планы в июне. В любом случае вся информация о продлениях, как всегда, на наших официальных ресурсах.