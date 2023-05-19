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В ЦСКА отреагировали на информацию о продлении контракта с Набабкиным

вчера, 21:53

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся информацию о продлении контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

Кирилл Анатольевич проводит отличный сезон, и контракт с ним в любом случае будет продлён хотя бы потому, что нынешнее соглашение заканчивается в мае, а у нас ещё кое-какие матчи и планы в июне. В любом случае вся информация о продлениях, как всегда, на наших официальных ресурсах.

Ранее также сообщалось о том, что клуб не намерен предлагать футболисту новое соглашение.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:50
Может еще принести пользу команде,надо оставлять.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:36
Ничего не сказал,но работают...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:34
Можно по разному относиться к ЦСКА , но надо отдать должное, с контрактами у них всегда большой порядок.
Другим клубам можно поучиться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:32
Если согласится на сокращение зарплаты, то контракт будет продлен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:16
Извините , я к нему не обращался. Я ему статистику привел. Но ваше право толковать текст по своему я не имею право оспаривать. Хотя даже в вашей интерпретации это не оскорбление. Но я учту. Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Здравствуйте. "Ныть поменьше надо" - эта часть является оскорбительной по отношению к пользователю к которому Вы обращались.
Futurista
Futurista
вчера в 22:09
На лавке у подъезда бабки продлят контракт Набабкина за бабки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
А не слишком ли много информации, имеющей характер фантазии ? И на все надо отвечать?
Гость
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