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Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

вчера, 10:55

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с ПСЖ.

Я хочу, чтобы он вернулся. Как болельщику «Барселоны», которым я являюсь, мне хочется этого из-за всего того, что он дал клубу, из-за того, что он воспитанник академии, из-за прекрасных отношений, которые у нас всегда были. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем рады, если он решит вернуться.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Столько об этом "говорено - переговорено" - а всё равно, как в "тумане"...
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 14:54
Если вернется, то красивой истории как раз НЕ получится) Получится некрасивая
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
С чего он их боялся то ? Самая грязная и интенсивная, в плане контакта и опеки, это Ла Лига. Мадридские инвалиды (гости из АПЛ, кстати) Азар и Бейл не дадут соврать.

А по сути... Месси всю карьеру с Барселоной драл англичан в Еврокубках. С Челси, по правде сказать, паритет, но с остальными норм. Арсенал и МЮ в своих лучших футбольных кондициях пасовали перед Месси. Да и тот же МС многократно отлетал от Месси и Ко , как говорит молодёжь, "на изи".
Кроме того..., по специфике самой лиги..., в английских клубах, в отличии от СериАла или Ла Лиги, дефы мух не ловят - нет там команд (даже среди топов) с непроходимой - тягучей защитной линией. Даже сегодняшний мега крутой МС таковым не является.
И потом..., легионеры - аргентосы в АПЛ всегда англичанам вдували по полной. Один Агуэро чё стоит.
Даже страшно представить, сколько Холланд при его феноменальной реализации наколотит за матч, если под ним в распасовщиках будет Месси.

P.S. Подытоживая (имхо), считаю, что Месси (пару годков) там точно не потеряется. Да и нам, простым футбольным обывателям, будет новый - очень интересный предмет для обсуждения и созерцания. Только подумай над вывеской: "Месси - в АПЛ". Что, в свете текущих футбольных событий, может быть более ожидаемым и любопытным ?!
lotsman
lotsman
вчера в 12:27
Нескончаемая сага о трудоустройстве Месси продолжается.
альсато
альсато
вчера в 12:05
два раза в одну и ту же реку не войти!..и заметьте-не я это сказал))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:04
Месси лучше за деньгами пойдёт чем позорится с барсой в лч
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:01
Месси в АПЛ?
Да он по молодости боялся АПЛ как чорт (свят, свят) ладана, а сейчас тем более, да и таможня, он же папаня, не даст добро!
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:57
Месси - там где большие деньги. Ведь спортивная пенсия на носу
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 11:45
Забудьте наконец то уже про Месси, не вернётся он в Барселону!
ABir
ABir
вчера в 11:43
Говорить и делать - два разных действия
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:25, ред.
Месси, Барса - дом родной !!!
Какие только эпитеты на ум не приходят. А мне вот не хочется..., ну не хочется, чтоб великий волшебник заканчивал свою футбольную гегемонию в своей Колыбели, в комфортных - тепличных условиях.
Моя мечта (как болельщика) - лицезреть Месси в АПЛ..., хотя бы пару лет.

Да..., скорости не те..., и организм (годы) берут своё..., но даже в таком возрасте, на позиции ложной девятки/десятки, аргентинец способен показать английской публике футбольное небо в алмазах. (имхо)

P.S. Пеп или дядя Юра точно бы нашли ему должное применение.
собакин6762
собакин6762
вчера в 11:23
А они у папы Месси спросили ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15
При новости с темой Месси, мну начинает чесаться...., аллергии ещё только не хватало)
cska1948
cska1948
вчера в 11:14
Все спортивные рекорды рано или поздно, но преодолеваются. А вот рекорд - "Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории мирового спорта" может быть ВЕЧНЫМ. Разве это не красивое завершение футбольной карьеры?
sova147
sova147
вчера в 11:04
Об этом возвращением мечтают многие....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:57
Весь вопрос в деньгах и подъёмных.
Щас крутятся огромные суммы в этих направлениях...
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