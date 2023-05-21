Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего , у которого летом истекает контракт с ПСЖ .

Я хочу, чтобы он вернулся. Как болельщику «Барселоны», которым я являюсь, мне хочется этого из-за всего того, что он дал клубу, из-за того, что он воспитанник академии, из-за прекрасных отношений, которые у нас всегда были. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем рады, если он решит вернуться.