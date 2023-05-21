Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с ПСЖ.
Я хочу, чтобы он вернулся. Как болельщику «Барселоны», которым я являюсь, мне хочется этого из-за всего того, что он дал клубу, из-за того, что он воспитанник академии, из-за прекрасных отношений, которые у нас всегда были. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем рады, если он решит вернуться.
Какие только эпитеты на ум не приходят. А мне вот не хочется..., ну не хочется, чтоб великий волшебник заканчивал свою футбольную гегемонию в своей Колыбели, в комфортных - тепличных условиях.
Моя мечта (как болельщика) - лицезреть Месси в АПЛ..., хотя бы пару лет.
Да..., скорости не те..., и организм (годы) берут своё..., но даже в таком возрасте, на позиции ложной девятки/десятки, аргентинец способен показать английской публике футбольное небо в алмазах. (имхо)
P.S. Пеп или дядя Юра точно бы нашли ему должное применение.
Какие только эпитеты на ум не приходят. А мне вот не хочется..., ну не хочется, чтоб великий волшебник заканчивал свою футбольную гегемонию в своей Колыбели, в комфортных - тепличных условиях.
Моя мечта (как болельщика) - лицезреть Месси в АПЛ..., хотя бы пару лет.
Да..., скорости не те..., и организм (годы) берут своё..., но даже в таком возрасте, на позиции ложной девятки/десятки, аргентинец способен показать английской публике футбольное небо в алмазах. (имхо)
P.S. Пеп или дядя Юра точно бы нашли ему должное применение.
А по сути... Месси всю карьеру с Барселоной драл англичан в Еврокубках. С Челси, по правде сказать, паритет, но с остальными норм. Арсенал и МЮ в своих лучших футбольных кондициях пасовали перед Месси. Да и тот же МС многократно отлетал от Месси и Ко , как говорит молодёжь, "на изи".
Кроме того..., по специфике самой лиги..., в английских клубах, в отличии от СериАла или Ла Лиги, дефы мух не ловят - нет там команд (даже среди топов) с непроходимой - тягучей защитной линией. Даже сегодняшний мега крутой МС таковым не является.
И потом..., легионеры - аргентосы в АПЛ всегда англичанам вдували по полной. Один Агуэро чё стоит.
Даже страшно представить, сколько Холланд при его феноменальной реализации наколотит за матч, если под ним в распасовщиках будет Месси.
P.S. Подытоживая (имхо), считаю, что Месси (пару годков) там точно не потеряется. Да и нам, простым футбольным обывателям, будет новый - очень интересный предмет для обсуждения и созерцания. Только подумай над вывеской: "Месси - в АПЛ". Что, в свете текущих футбольных событий, может быть более ожидаемым и любопытным ?!
А по сути... Месси всю карьеру с Барселоной драл англичан в Еврокубках. С Челси, по правде сказать, паритет, но с остальными норм. Арсенал и МЮ в своих лучших футбольных кондициях пасовали перед Месси. Да и тот же МС многократно отлетал от Месси и Ко , как говорит молодёжь, "на изи".
Кроме того..., по специфике самой лиги..., в английских клубах, в отличии от СериАла или Ла Лиги, дефы мух не ловят - нет там команд (даже среди топов) с непроходимой - тягучей защитной линией. Даже сегодняшний мега крутой МС таковым не является.
И потом..., легионеры - аргентосы в АПЛ всегда англичанам вдували по полной. Один Агуэро чё стоит.
Даже страшно представить, сколько Холланд при его феноменальной реализации наколотит за матч, если под ним в распасовщиках будет Месси.
P.S. Подытоживая (имхо), считаю, что Месси (пару годков) там точно не потеряется. Да и нам, простым футбольным обывателям, будет новый - очень интересный предмет для обсуждения и созерцания. Только подумай над вывеской: "Месси - в АПЛ". Что, в свете текущих футбольных событий, может быть более ожидаемым и любопытным ?!