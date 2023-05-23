«Ман Сити» рассматривает 18-летнего нападающего в качестве замены Холанду

«Манчестер Сити» прорабатывает вариант на тот случай, если нападающий Эрлинг Холанд захочет покинуть клуб.
По данным источника, «горожане» рассматривают возможность подписания форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. Также в трансфере игрока заинтересованы «Рома» и «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 23 матча за «Брайтон», записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.
Удары - 1,5
Удары в створ - 0,9
Голы - 0,4
Попытки дриблинга - 0,7
Успешные попытки - 0,4
Передачи - 11,8
Точность - 81,6%
Ключевые передачи - 0,5
Это даже для жирной утки смешно
Удары - 1,5
Удары в створ - 0,9
Голы - 0,4
Попытки дриблинга - 0,7
Успешные попытки - 0,4
Передачи - 11,8
Точность - 81,6%
Ключевые передачи - 0,5
Это даже для жирной утки смешно
Он незаменим!
Он незаменим!