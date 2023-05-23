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«Ман Сити» рассматривает 18-летнего нападающего в качестве замены Холанду

вчера, 19:56

«Манчестер Сити» прорабатывает вариант на тот случай, если нападающий Эрлинг Холанд захочет покинуть клуб.

По данным источника, «горожане» рассматривают возможность подписания форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. Также в трансфере игрока заинтересованы «Рома» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 23 матча за «Брайтон», записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:19
а какже ибрагимоввич?
протон
протон
вчера в 22:09
Я что-то упустил. Разве Холланд куда-то собрался уходить из МС?!
sova147
sova147 ответ xww8ajqeqhu7 (раскрыть)
вчера в 22:07
Да просто и не нужно!
xww8ajqeqhu7
xww8ajqeqhu7
вчера в 21:37
Заменить Холанда сейчас будет проблематично
Elliada
Elliada
вчера в 20:43
Если Холанн решит уйти, скатертью дорожка. Холанн больше потеряет, чем Сити. Гвардиола может и без форварда играть, либо любого другого в свою систему внедрить. Какой футболист не заиграл при Гвардиоле? Никакой. Пеп найдет решение.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:36
Средние показатели Фергюсона за матч:
Удары - 1,5
Удары в створ - 0,9
Голы - 0,4
Попытки дриблинга - 0,7
Успешные попытки - 0,4
Передачи - 11,8
Точность - 81,6%
Ключевые передачи - 0,5

Это даже для жирной утки смешно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:14
Интересно, кто ему даст зарплату выше нынешних 47 миллионов евро с учётом бонусов (но, как писали английские таблоиды, бонусы там очень простые)? /
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:11
Очень худая утка.
Он незаменим!
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