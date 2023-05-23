«Ман Сити» рассматривает 18-летнего нападающего в качестве замены Холанду

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вчера, 19:56

«Манчестер Сити» прорабатывает вариант на тот случай, если нападающий захочет покинуть клуб.

По данным источника, «горожане» рассматривают возможность подписания форварда «Брайтона» . Также в трансфере игрока заинтересованы «Рома» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 23 матча за «Брайтон», записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.