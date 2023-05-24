Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

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вчера, 18:14

«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником до конца сезона 2025/26.

26-летний игрок является воспитанником «железнодорожников». За девять сезонов хавбек провёл в общей сложности 182 матча за клуб, в которых забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.