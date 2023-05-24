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Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

вчера, 18:14

«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым до конца сезона 2025/26.

26-летний игрок является воспитанником «железнодорожников». За девять сезонов хавбек провёл в общей сложности 182 матча за клуб, в которых забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.

Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
ИМХО. Скорее, как говорят, на безрыбье ...
Глядел я на него в сборной... Он совсем никакущий. Вообще ничего не мог путного показать в последнем отборе в Катар.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:07
С одной стороны и рад что остаётся, но видимо, уже никогда в Европе не поиграет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Конечно же это правильное решение руководства клуба.
Баринов является лидером команды. Удачи.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:30
О нем много говорят
Mozhay
Mozhay
вчера в 18:19
Стоит пожелать Баринову только удачи!
Гость
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