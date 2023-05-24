Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым до конца сезона 2025/26.
26-летний игрок является воспитанником «железнодорожников». За девять сезонов хавбек провёл в общей сложности 182 матча за клуб, в которых забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.
Глядел я на него в сборной... Он совсем никакущий. Вообще ничего не мог путного показать в последнем отборе в Катар.
Глядел я на него в сборной... Он совсем никакущий. Вообще ничего не мог путного показать в последнем отборе в Катар.
Баринов является лидером команды. Удачи.
Баринов является лидером команды. Удачи.