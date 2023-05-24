Нигерия обыграла Италию в матче чемпионата мира U20

1684960312

вчера, 23:31

Сборная Италии уступила команде Нигерии в матче 2-го тура чемпионата мира среди молодёжных команд (до 20 лет) (0:2).

Голами отличились Салим Лавал (61-я минута) и Джуд Сандей (90+5-я). Африканцы вышли на первое место в группе D, набрав 6 очков, итальянцы занимают вторую строчку с 3 баллами. Бразилия и Доминиканская Республика, которые пока пунктов не имеют, проведут очный поединок 25 мая.

Также Сенегал сыграл вничью с Израилем (1:1). На 58-й минуте Бабакар Ндиай отметился автоголом, а Папе Диоп на 80-й счёт сравнял. Команды идут на третьем и четвёртом местах в квартете C. Первую строчку занимает Колумбия, на второй позиции находится Япония (у обоих коллективов по 3 очка). Лидеры сыграют между собой в четверг.