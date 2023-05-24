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Нигерия обыграла Италию в матче чемпионата мира U20

вчера, 23:31

Сборная Италии уступила команде Нигерии в матче 2-го тура чемпионата мира среди молодёжных команд (до 20 лет) (0:2).

Голами отличились Салим Лавал (61-я минута) и Джуд Сандей (90+5-я). Африканцы вышли на первое место в группе D, набрав 6 очков, итальянцы занимают вторую строчку с 3 баллами. Бразилия и Доминиканская Республика, которые пока пунктов не имеют, проведут очный поединок 25 мая.

Также Сенегал сыграл вничью с Израилем (1:1). На 58-й минуте Бабакар Ндиай отметился автоголом, а Папе Диоп на 80-й счёт сравнял. Команды идут на третьем и четвёртом местах в квартете C. Первую строчку занимает Колумбия, на второй позиции находится Япония (у обоих коллективов по 3 очка). Лидеры сыграют между собой в четверг.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:15
Итальянцы у Бразилии выиграли , а тут два ноль проиграли .
протон
протон
вчера в 23:44
Никиму не серекрт как передвигаются футболисты из сборной ганы например на поле. рост. и расположение симетрия осанка итп хоть и по пьяне я говорю но это правда
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:42
А тут скажу причину. итальянские мальчишки не видали ту среду что нигерийцы. у них рост ниже, они умирают футболм. сильно переживают за результам. для них поиграть с италией это как воздух.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Ай яй яй Италия , ну ну ну , нельзя же так !)
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