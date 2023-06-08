Кейн рассказал футболистам «Тоттенхэма», в какой клуб он хочет перейти

Нападающий Харри Кейн хочет перейти из «Тоттенхэма» в «Реал».
Футболист уже рассказал об этом партнерам по лондонскому коллективу. По слухам, данный трансфер маловероятен.
В 38 матчах прошедшего сезона АПЛ игрок забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.
При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее.
Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше.
И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.
При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее.
Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше.
И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.
Но не смгли бы вы всё таки, озвучить призы с первого по десятое место . За что игрок в КП борется !?? Уж как-то всё расплывчето получается ваш ответ . Спасибо вам за понимание .
Но не смгли бы вы всё таки, озвучить призы с первого по десятое место . За что игрок в КП борется !?? Уж как-то всё расплывчето получается ваш ответ . Спасибо вам за понимание .