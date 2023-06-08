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Кейн рассказал футболистам «Тоттенхэма», в какой клуб он хочет перейти

вчера, 18:46

Нападающий Харри Кейн хочет перейти из «Тоттенхэма» в «Реал».

Футболист уже рассказал об этом партнерам по лондонскому коллективу. По слухам, данный трансфер маловероятен.

В 38 матчах прошедшего сезона АПЛ игрок забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 20:15
Я тоже хочу в Реал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:04
У Реала уже пропало желание брать Кейна.
протон
протон
вчера в 19:26
Надо было уходить раньше. Хотя бы два года назад, когда ему было не 30, а только 28.

При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее.

Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше.

И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Уже был дан ответ, привязки того на каком месте победитель к типу приза который он получит нет. Вопрос закрыт.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
....
Но не смгли бы вы всё таки, озвучить призы с первого по десятое место . За что игрок в КП борется !?? Уж как-то всё расплывчето получается ваш ответ . Спасибо вам за понимание .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Вопрос, нужен ли он Реалу?
Гость
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