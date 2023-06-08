Кейн рассказал футболистам «Тоттенхэма», в какой клуб он хочет перейти

«Бари» — «Кальяри». Прогноз на матч плей-офф серии В (11.06.2022) В ответном матче финала плей-офф Серии В «Кальяри» приедет в гости к «Бари».

«Динамо» показало, как надо провалить 100-летие. Завершают сезон без тренера и внятных перспектив Всё ещё не могут договориться с кандидатами.