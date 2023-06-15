Хаверц дал согласие на переход в «Арсенал»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Арсенале».
По данным источника, немец дал согласие на переход в стан «канониров». Ожидаются переговоры между лондонскими командами.
«Бавария» проинформирована о желании Хаверца, однако пока не предпринимает никаких попыток подписать игрока. «Реал» не заинтересован в переходе немца.
Дела у Кая в Челси не пошли, но тут вины игрока меньше, тренеры используют его не по "назначению", вот и результаты. Все помнят Кая по игре за Байер, там он никогда не играл форварда, он был тем, кто разгоняет атаки, раздает шикарные передачи, не привязан к какой то определенной позиции и всё такое....вот тут он действительно полезен
Возможно, Артета будет использовать его на месте Джаки, который как бы играл в центре поля, но при атаке Арсенала, трансформировался чуть ли не в нападающего,подключаясь из глубины.... возможно так Каю будет лучше.
Ну или просто замена и конкурент для Эдегора.
Но скажу чесно, я бы выбрал Мэддисона на эту роль, а Хаверцу бы в Баварию уйти
Дела у Кая в Челси не пошли, но тут вины игрока меньше, тренеры используют его не по "назначению", вот и результаты. Все помнят Кая по игре за Байер, там он никогда не играл форварда, он был тем, кто разгоняет атаки, раздает шикарные передачи, не привязан к какой то определенной позиции и всё такое....вот тут он действительно полезен
Возможно, Артета будет использовать его на месте Джаки, который как бы играл в центре поля, но при атаке Арсенала, трансформировался чуть ли не в нападающего,подключаясь из глубины.... возможно так Каю будет лучше.
Ну или просто замена и конкурент для Эдегора.
Но скажу чесно, я бы выбрал Мэддисона на эту роль, а Хаверцу бы в Баварию уйти