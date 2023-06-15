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Хаверц дал согласие на переход в «Арсенал»

вчера, 20:02

Нападающий «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Арсенале».

По данным источника, немец дал согласие на переход в стан «канониров». Ожидаются переговоры между лондонскими командами.

«Бавария» проинформирована о желании Хаверца, однако пока не предпринимает никаких попыток подписать игрока. «Реал» не заинтересован в переходе немца.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:32, ред.
Притендкем на еще одного игрока из Челси, но на этот раз хотя бы игрок молодой, и еще модет перезагрузить карьеру у нас, а не как обычно, покупаем пенсионеров у Челси....
Дела у Кая в Челси не пошли, но тут вины игрока меньше, тренеры используют его не по "назначению", вот и результаты. Все помнят Кая по игре за Байер, там он никогда не играл форварда, он был тем, кто разгоняет атаки, раздает шикарные передачи, не привязан к какой то определенной позиции и всё такое....вот тут он действительно полезен
Возможно, Артета будет использовать его на месте Джаки, который как бы играл в центре поля, но при атаке Арсенала, трансформировался чуть ли не в нападающего,подключаясь из глубины.... возможно так Каю будет лучше.
Ну или просто замена и конкурент для Эдегора.
Но скажу чесно, я бы выбрал Мэддисона на эту роль, а Хаверцу бы в Баварию уйти
Igo0rek
Igo0rek ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:28
У Вернера нет характера, я это подметил, когда он еще в Лейпциге попросил замену, потому что не выдержал давления и шум стадиона в Турции. Это уже о многом говорит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:58
Похоже задолбался постоянно играть в центре нападения…где у него ничего не получалось.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:55
Хаверц сдал конечно, но может в Арсенале перезагрузит свою карьеру? если и Райса подпишут можно и в следующем сезоне побороться за чашку.
salleeh
salleeh
вчера в 20:48
Бавария совершит большую ошибку, если не подпишет Хаверца. Мне кажется Кай сразу заиграл бы в Баварии. Не нужно его сравнивать с Вернером, это два разных человека…
adrianes
adrianes
вчера в 20:14
Ну не знаю.Такой себе.Брат Вернера..Хотя,Артета не так прост.Ему виднее.
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:13
Ну если его подпишут и ещё и Райса, Арсенал будет уже силой, не той что была в этом сезоне.
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