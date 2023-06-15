Хаверц дал согласие на переход в «Арсенал»

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вчера, 20:02

Нападающий «Челси» может продолжить карьеру в «Арсенале».

По данным источника, немец дал согласие на переход в стан «канониров». Ожидаются переговоры между лондонскими командами.

«Бавария» проинформирована о желании Хаверца, однако пока не предпринимает никаких попыток подписать игрока. «Реал» не заинтересован в переходе немца.